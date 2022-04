Ultimos rumores de Google Pixel Watch muestran que será un reloj insignia

Ultimos rumores de Pixel Watch muestran que será un reloj insignia

Parece que el próximo Pixel Watch de Google será un buque insignia para competir con los últimos relojes Galaxy de Samsung y Apple Watch según las nuevas especificaciones filtradas por 9to5Google.

Según el informe de 9to5, podrá obtener una versión celular del dispositivo portátil y tendrá una batería de 300 miliamperios-hora (mAh).

No era necesariamente un hecho que habría una opción celular para Pixel Watch.

Algunos relojes inteligentes de gama baja, e incluso algunos modelos centrados en el fitness de gama alta, dependen de su teléfono para la conectividad.

Continúan los rumores alrededor del esperado Pixel Watch.

Si el rumor es cierto y hay un modelo de Pixel Watch celular, refuerza la idea de que Google probablemente no esté tratando de hacer que su reloj sea una alternativa más pequeña o más barata: quiere ese atractivo para el mercado masivo.

En cuanto a la batería, su capacidad física parece adecuada para el tamaño del reloj. Sin embargo, es casi imposible saber qué significa esa calificación de miliamperios por cuánto tiempo durará entre cargas.

Cuando el editor de reseñas de The Verge, Dan Seifert, comparó el Apple Watch Series 7 de 41 mm y el Galaxy Watch 4 Classic de 42 mm, descubrió que tenían niveles de resistencia radicalmente diferentes.

Un día, el Galaxy Watch se quedó sin energía mientras que el Apple Watch estaba al 52 por ciento (aunque al día siguiente pudo obtener un par de horas más del Galaxy después de algunos ajustes).

Y, sin embargo, la batería del Apple Watch no es mucho más grande; tiene una capacidad de 284 mAh, mientras que la batería del Galaxy tiene una capacidad nominal de 247 mAh.

Lo que realmente importa cuando se trata de la duración de la batería de un dispositivo portátil son sus características y su procesador.

Ambos son desconocidos en este momento para el Pixel Watch, aunque en cuanto a las funciones, obviamente no tendrá la pantalla de papel electrónico que permite que el Pebble Time tenga más de una semana de uso con su batería de 250 mAh.

¿Qué chip usará Google en Pixel Watch?

La gran pregunta, que aún no ha sido respondida, es qué chip usará Google:

El Snapdragon Wear 4100 o 4100 Plus de Qualcomm, que no ha aparecido en muchos relojes a pesar de haber existido por un tiempo. ¿Un chip Qualcomm de próxima generación no anunciado actualmente?

¿Los chips Exynos de Samsung que usa en sus propios relojes? ¿Un procesador Tensor personalizado, como el que usa Google en el Pixel 6? Hay tantas opciones, algunas de las cuales son desconocidas y otras que serían una mala señal para la duración de la batería.

Con suerte, no tendremos que esperar demasiado para encontrar la respuesta: los rumores dicen que Google podría anunciar el Pixel Watch en su conferencia I/O, que comienza dentro de unas pocas semanas, el 11 de mayo.

Sin embargo, si desea echar un vistazo a su hardware antes de eso, está de suerte: alguien publicó una gran cantidad de fotos de él dentro y fuera de la muñeca, afirmando que un amigo encontró el dispositivo tirado en un bar, iPhone 4 -estilo.

Tal vez Sundar Pichai haga la misma broma que Steve Jobs cuando anuncie el Pixel Watch, diciendo "detenme si ya has visto esto".

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Google como que tres modelos de Pixel Watch obtuvieron la certificación Bluetooth.

