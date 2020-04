Ubisoft regalará videojuegos en abril para afrontar el coronavirus

Ubisoft dio a conocer que va a regalar múltiples videojuegos de su catálogo durante todo el mes de abril para enfrentar la cuarentena por coronavirus. El primero que aparece en la lista es 'Rayman Legends', el popular juego de plataformas que se va a poder descargar sin ningún costo para PC desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril.

No cabe duda que en estos tiempos resultaría muy extraño que alguien no conozca 'Rayman Legends' -el videojuego se ha porteado a todas las plataformas desde 2013- claramente es un gran título para empezar el programa. El juego de plataformas ha llegado a ser un éxito entre los críticos y pone a disposición más aventuras en plataformas bajo una línea parecida a su antecesor: 'Rayman Origins'.

Ubisoft regalara videojuegos en abril para afrontar el coronavirus

La empresa activó la página web free.ubisoft.com en donde los usuarios pueden descargar videojuegos gratuitos, periodos de prueba y demos de otros títulos como 'Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint', 'The Division', y 'The Crew 2'. Además de 'Rayman Legends', también se regalan 'Might & Magic Chess Royale' y 'Rabbids Coding', todos se encuentran disponibles para su cliente UPlay para PC.

¿Qué otros videojuegos va a regalar Ubisoft?

Según una entrada en su blog, Ubisoft dio a conocer que existirán más videojuegos de sus franquicias populares, como 'Assassin's Creed', 'Just Dance' y más, los cuales se irán incorporando a la página de ofertas. Por ahora no se ha confirmado si estos videojuegos también se encontrarán disponibles para consolas o serán exclusivos de su plataforma de juegos en computador.

Ubisoft regalara videojuegos en abril para afrontar el coronavirus

Ubisoft es la más reciente en sumarse al plan de los videojuegos gratuitos con el objetivo de que la gente se quede en casa. Unos días atrás, Square Enix ofreció sin ningún costo el remake de 'Tomb Raider' sacado en 2013 y 'Lara Croft and the Temple of Osiris' durante un fin de semana. A estos también se agrega Epic Games, quien lleva regalando juegos cada semana desde unos meses atrás.

TE PUEDE INTERESAR: Aprovecha el tiempo recreando todo el planeta Tierra en Minecraft

Los usuarios que deseen sobrellevar la cuarentena con juegos gratuitos pueden descargar 'World War Z', 'Drawful 2', 'Figment' y 'Tormentor x Punisher' desde la Epic Games Store. La oferta va a estar disponible hasta el 2 de abril. Más tarde se van a ofrecer 'Gone Home' y 'Hob', todos estos para PC.