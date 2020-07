Ubisoft confirma que Far Cry 6 estará disponible en 4K para PS4 pro y PS5

Ubisoft recientemente causó cierta confusión entre la comunidad fanática de sus juegos al anunciar Far Cry 6 con un mensaje de marketing que implicaba que el juego admitirá "4K Ultra HD solamente en Xbox One X y Xbox Series X" y "juegos HDR en Xbox One S y consolas más nuevas solamente".

La colaboración del desarrollador con Microsoft no es nada nuevo, pero las preocupaciones surgieron cuando Ubisoft respondió a un fan en un tweet ahora eliminado en el que reitera que la calidad de imagen en 4K solo estará disponible en Xbox One X y Series X, dejando de lado a la PS5. Ahora, un portavoz ha confirmado a Cultured Vultures que este no es el caso.

"Para aclarar, Far Cry 6 estará disponible en 4K en PS5, PS4 Pro y PC", dijo Ubisoft. "Más detalles estarán disponibles en una fecha posterior".

Esta declaración estaría terminando con las dudas para los jugadores que temían que Far Cry 6 no estuviera disponible en todo su esplendor para las consolas de Sony.

Far Cry 6 promete nueva epicidad

Los jugadores ciertamente se beneficiarán de Far Cry 6 que ofrece soporte 4K teniendo en cuenta que el juego se desarrolla en un entorno tropical exuberante que llevó a los desarrolladores a Cuba en busca de inspiración.

La presencia de Giancarlo Esposito como el villano de la nueva entrega ha causado alto furor entre los fanáticos

"Para nuestra isla de Yara, no solo queríamos contar una historia de una revolución guerrillera moderna, sino que también queremos contar una historia sobre una isla que está casi congelada en el tiempo, como una postal viva de los años 60 que los jugadores puede experimentar y caminar ", dijo el director de narrativa Navid Khavari. "La dinámica de tener este hermoso e idílico tipo de" postal viviente ", con los autos antiguos, los pintorescos paisajes, las montañas, el agua, la ciudad capital".

Te pyede interesar:Far Cry 6 anuncia pedidos anticipados con diferentes ediciones, bonificaciones y contenidos

Far Cry 6 se lanzará el 18 de febrero de 2021 para PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia y PC.