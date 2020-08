Ubisoft: Los próximos estrenos para Xbox en Europa sólo serán digitales

Todos los gamers de Europa que usen Xbox One y estén interesados en los lanzamientos de Ubisoft deben saber que a partir de ahora, la compañía ha decidido que ya no incluirá discos en las ediciones de colección, algo que quizás no sea del todo agradable.

Por medio de su página de soporte, Ubisoft hizo el anuncio con respecto a que las ediciones de colección de Assassin’s Creed Valhalla; Far Cry 6 y Watch Dogs: Legion para Xbox One y Xbox Series X dejarán de incluir los juegos en formato físico, por lo que los jugadores solo recibirán un código que les permitirá descargar los juegos en su versión digital.

Muchos de los jugadores europeos se preguntaban qué ocurrirá con las ediciones de colección editadas para PlayStation, y Ubisoft ya ha aclarado esa situación, e indicó que quienes se hayan decidido a comprar alguno de estos juegos para PlayStation 4 o PlayStation 5 sí obtendrán el juego en formato físico.

Los nuevos paquetes de edición de colección para Xbox One en Europa no tendrán el disco físico

Ubisoft lanzará ediciones de colección sin juego físico

Las noticias de hoy para los jugadores de Xbox One en Europa no serán agradables, sobre todo aquellos coleccionistas que usualmente pagan más por este tipo de ediciones, que además de los artículos y demás adicionales que incluyen, lo interesante es que tuvieran el juego en formato físico.

Hasta la publicación de esta nota no se ha dado una explicación con respecto a esta polémica decisión tomada por Ubisoft, dejando bastantes interrogantes, así que tendremos que esperar un comunicado oficial por parte de la compañía para saber si la medida aplicará a otras regiones o será exclusiva para los jugadores de Europa.

TE PUEDE INTERESAR: Scott Pilgrim vs. the World: The Game podría regresar de la mano de Ubisoft

No deja de resultar curioso que solamente se tome esta decisión para los juegos de Xbox One y no para los de PlayStation, además de que el hecho de adquirir una edición de colección por la que pagas mucho más esperarías obtener el paquete completo.