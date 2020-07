Ubisoft Forward: Todos lo que tienes que saber los lanzamientos que se anunciaron

Ubisoft trajo los productos en el evento de fanáticos de Ubisoft Forward, socialmente distanciado y en línea de hoy, que revela (¡finalmente!) Las fechas de lanzamiento del Assedin’s Creed Valhalla de temática nórdica y la aventura tecno-distópica de largo desarrollo Watch Dogs: Legion.

Ubisoft: Assassin's Creed Valhalla

Inspirado "por los mitos nórdicos y las raíces paganas de Inglaterra", según Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla se llevó la mejor factura con una gran porción de 30 minutos de nuevas imágenes de juego mientras su clan Viking lucha para ocupar nuevas tierras después de huir a través del Mar del Norte desde su conflicto. , hogar noruego de escasos recursos.

Como vikingo chieftan Eivor (que se puede interpretar como personaje masculino o femenino), navegará hasta el corazón del siglo IX del territorio anglosajón para echar nuevas raíces en un nuevo asentamiento donde cada mejora y mejora se ganarán viviendo fuera de la tierra y ganando batallas contra los lugareños ferozmente orgullosos. Ubisoft ofreció un recorrido por separado de 10 minutos que destaca las características de juego y la historia de Valhalla, que puede consultar a continuación:

A medida que el clip se burla, los enemigos anglosajones en Valhalla contarán con la mayor variedad de malos en cualquier juego de Assassin’s Creed hasta la fecha. Usted y su clan asistido por IA llevarán la lucha a los nativos uno a uno en grupos, aprovechando una serie de movimientos de combate nuevos en la serie. Eivor puede manejar doblemente todas las armas de corto alcance en el juego (incluso escudos), y liderará la carga a medida que su ejército vikingo endurecido sitie a los castillos del interior en una serie de piezas de múltiples fases de aspecto épico que esperan una vez Eres más profundo en la historia.

Assassin's Creed Valhalla se lanza el 17 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC; así como para la PS5 y Xbox Series X en algún momento después de que lleguen las nuevas consolas en esta temporada de fiestas.

Ubisoft: Far Cry 6

Solo ha sido confirmado oficialmente durante unos días, luego de la burla de Ubisoft la semana pasada de que el villano de Mandalorian y Breaking Bad / Better Call Saul, Giancarlo Esposito, asumirá el papel de "El Presidente" Anton Castillo, el principal antagonista de la nueva secuela que gobierna un imperio criminal desde su ficticia isla caribeña. Pero eso no impidió que el equipo se presentara para el evento del domingo con un trío de trailers completamente nuevos, incluida una charla detrás de escena con Esposito sobre cómo se preparó para el papel.

Far Cry 6 llevará el caos en primera persona de la serie al mundo abierto a las consolas el 18 de febrero del próximo año. Al igual que sus compañeros estables de AAA Ubisoft, Far Cry 6 también está obteniendo un lanzamiento multi-gen, dirigiéndose a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia y PC.

Ubisoft: Watch Dogs: Legion

Este juego ha estado en proceso durante un tiempo, con Ubisoft compartiendo un nuevo dispositivo de juego innovador en el E3 del año pasado que muestra cuánto cualquier NPC puede convertirse en un personaje controlable y pirateable. La tercera entrega de la serie Watch Dogs apareció en Forward con toneladas de nuevas miradas en su entorno distópico londinense políticamente deshilachado, y dejó caer el detalle más importante de todos: una fecha de lanzamiento que nos hará piratear a tiempo para Halloween .

Mira la presentación, así como el clip de descripción general del juego que Ubisoft presentó hoy:

Originalmente programado para llegar en marzo, Watch Dogs: Legion se lanzará el 29 de octubre para PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC. También se planea una versión de próxima generación, y cualquiera que compre una copia del juego para Xbox One podrá actualizar a la versión Xbox Series X de forma gratuita a través de la nueva función Smart Delivery de Microsoft.

Ubisoft: Hyper Scape

Ell nuevo participante de Ubisoft en el abarrotado espacio de batalla real ya dominado por juegos como Fortnite y Apex Legends, llegó con nuevos detalles y un avance cinematográfico que destaca cómo el futurista shooter ciberpunk-y apunta a escalar alturas increíbles en la ciudad virtual de Neo Arcadia para agregar una nueva dimensión vertical a un género familiar. El período de juego beta de Hyper Scape ahora está en vivo, y la fecha de lanzamiento del juego gratuito aún no se ha anunciado.

Hyper Scape actualmente se puede jugar en versión beta solo para jugadores de PC, con planes de eventualmente dar el salto a las consolas de Sony y Microsoft. Todavía no se sabe si también aterrizará en el Nintendo Switch.