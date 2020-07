Ubisoft Forward: Todo lo que se anunció durante la conferencia

Aquí está todo lo que hemos aprendido durante el evento Ubisoft Forward

Far Cry 6

Después de varias filtraciones a principios de esta semana, Ubisoft anunció oficialmente Far Cry 6 para su lanzamiento en febrero de 2021. La revelación mostró a Breaking Bad y al actor mandaloriano Giancarlo Esposito en un nuevo papel.

Assassin's Creed Valhalla

Anunciado a principios de este año, Assassin's Creed Valhalla ha sido confirmado para una fecha de lanzamiento del 17 de noviembre en Xbox One, PS4, PC y Stadia. Ubisoft volvió a confirmar que la próxima aventura también está programada para Xbox Series X y PS5, pero no ofreció una fecha de lanzamiento para esos sistemas.

Hyper Scape

Ubisoft anunció que Hyper Scape, la nueva batalla real de la compañía, ahora está disponible en versión beta abierta a partir de hoy. Además de eso, Ubisoft confirmó que se ha agregado al juego una nueva arma, un nuevo truco y un nuevo pase de batalla de 30 niveles.

Watch Dogs Legion

Ubisoft anunció que Watch Dogs Legion se lanzará el 29 de octubre de 2020. Además de la fecha de lanzamiento, Ubisoft mostró más de la ambiciosa jugabilidad de Legion, que permite a los jugadores reclutar esencialmente cualquier NPC y convertirlos en un personaje jugable.

Brawlhalla

Brawlhalla llegará a dispositivos iOS y Android, anunció Ubisoft durante su evento Ubisoft Forward. Las versiones móviles contarán con juego cruzado y se lanzarán el 6 de agosto.

Just Dance 2020

Just Dance 2020's Season 3 traerá tres nuevas canciones, tres canciones que regresan y una nueva lista de reproducción. El trailer de la temporada 3 presentó "Hype" de Dizzee Rascal y Calvin Harris, "La Respuesta" de Becky G Ft. Maluma y "Crayon" de G-Dragon.

Tres canciones de regreso serán "Barbra Streisand (Edición de 2019)" de Duck Sauce, "Giddy on Up (Giddy on Out)" de Laura Bell Bundy y "Mas Que Nada" de Sergio Mendes ft. The Black Eyed Peas.

Esta actualización se lanzará el 23 de julio.

The Crew 2

Ubisoft anticipó lo que vendrá en agosto, incluida la actualización de Flashy 80 como parte del Verano en Hollywood, que incluirá autos legendarios de los 80 como el DeLorean.

Trials: Rising

El jueves 16 de julio, Trials: Rising recibirá Gigatrack, la pista más larga en la historia de la franquicia de Trials. Será gratis para todos los jugadores.

Ghost Recon: Breakpoint

Ghost Recon Breakpoint recibirá una actualización de título gratuita, 2.1.0, el 15 de julio. En particular, agrega compañeros de equipo de IA al juego por primera vez, permitiendo a los jugadores en solitario elegir si quieren jugar con un escuadrón de operadores, que tendrán las mismas habilidades que los personajes controlados por jugadores. Los jugadores en solitario podrán dar órdenes y personalizar el equipo de sus compañeros de IA.

La actualización también agregará un nuevo evento de tiempo limitado, Resistance !, a partir del 16 de julio. El evento verá a los jugadores que intentan salvar prisioneros, atacar puestos de avanzada y detener convoyes. Jugar el evento desbloqueará 14 recompensas nuevas, disponibles hasta el 29 de julio. La actualización también agrega contenido PvP de Ghost War, incluida la funcionalidad de caída de elementos y mejoras solicitadas por la comunidad.