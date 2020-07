Ubisoft podría ser el ejemplo en la industria de videojuegos junto a #MeToo

Las consecuencias #MeToo en la compañía francesa de videojuegos Ubisoft podrían indicar un cambio en la industria

Después de años de controversia sobre el sexismo en la industria de los videojuegos, el cambio puede estar en camino después de la indignación que llevó a una revisión administrativa en Ubisoft.

Tras las acusaciones en línea de conducta sexual inapropiada, el editor de Assassin's Creed y Far Cry lanzó una investigación, que resultó en la salida durante el fin de semana del director creativo de la compañía.

El jefe de recursos humanos también se fue, al igual que el jefe de operaciones en Canadá, donde el fabricante de juegos tiene sus estudios más grandes.

El CEO y cofundador Yves Guillemot reconoció que "Ubisoft ha incumplido su obligación de garantizar un entorno de trabajo seguro e inclusivo para sus empleados".

Los ejecutivos destituidos fueron una victoria de alto perfil para el movimiento #metoo en la industria editorial de videojuegos dominada por hombres que tiene una reputación de hostilidad hacia las mujeres.

Las acusaciones en las redes sociales de acoso y abuso sexual se han dirigido a varios editores de videojuegos, así como a personas de la comunidad de jugadores en torno a la plataforma Twitch.

En 2014, dos destacadas mujeres desarrolladoras se convirtieron en el objetivo de una campaña de acoso en línea conocida como Gamergate y vista por muchos como una reacción violenta a la creciente presión sobre el sexismo.

Harcèlement sexuel, harcèlement moral, management toxique : Ubisoft tire les leçons de #MeToo.

L‘analyse de Rémi Lasalle à lire sur @NosLendemains.https://t.co/5s8GQKDuQn — Nos Lendemains (@NosLendemains) July 14, 2020

Las mujeres empleadas de Ubisoft describieron como "tóxica" la cultura laboral en la empresa, particularmente en sus estudios canadienses.

Una mujer que pidió que no se usara su nombre le dijo a AFP que "trabajar en Far Cry me costó dos agotamientos, acoso y humillación psicológica y sexual, y los recursos humanos nunca se molestaron en escucharme".

Un empleado dijo en las redes sociales que poco después de llegar a Ubisoft, un líder del equipo le dijo que la habían contratado porque era "linda", pero que "para sorpresa de todos, haces bien tu trabajo".

Ella descubrió una lista de correo donde los hombres describen lo que visten las mujeres "para que los hombres puedan echar un vistazo".

Luego recibió comentarios acerca de su apariencia, invitaciones no deseadas de los superiores y fue "pellizcada regularmente en el trasero y el pecho" mientras usaba un pasillo entre los edificios.

Un ex empleado dijo que "en Ubisoft las personas que hacen cosas malas están desafortunadamente protegidas. A menudo son altamente ubicadas y si vas a recursos humanos o a gerentes, generalmente no hacen nada".

Otro culpó a la cultura de "trabajar duro, jugar duro" dentro de la empresa.

"Ahí es donde se crea un clima que no es seguro, donde se reducen las inhibiciones y las personas participan en comportamientos depredadores".

La transformación de Lara

En los equipos creativos de Ubisoft, solo uno de cada cinco empleados son mujeres.

Isabelle Collet, una investigadora francesa que ha estudiado durante mucho tiempo el tema en la industria de TI en general, dijo que "conseguir más mujeres requiere la disposición de tratarlas mejor".

Collet dijo que "los editores de videojuegos de hoy son compañías reales que deberían tener herramientas reales contra el acoso".

Pero agregó que el sector "no era necesariamente peor" que la medicina o el periodismo.

Fanny Lignon, investigadora del instituto de investigación CNRS de Francia, dijo: "Lo que es molesto es que el sexismo puede ser más común en otros tipos de medios sin que uno se dé cuenta necesariamente".

Ha habido algún cambio en la representación de las mujeres en los juegos mismos.

En el exitoso juego de Lara Croft, la heroína se transformó de excesivamente voluptuosa y escasamente vestida a un cuerpo más normal cubierto por ropas apropiadas para sus aventuras.

"Muchos juegos ahora carecen de estereotipos, pero algunos todavía los practican ampliamente, y eso generalmente incluye una hipersexualización de los cuerpos", dijo Lignon.

"Las mujeres son delgadas y bien proporcionadas, los hombres tienen una constitución más variada, pero la mayoría son jóvenes y atléticos. Terminamos con una visión similar a la presentada por otros medios, como la publicidad, por ejemplo", agregó.

Por otro lado, Lignon señaló a Assassin's Creed Odyssey de Ubisoft 2018 por ofrecer a los usuarios opciones de personajes femeninos con cuerpos reales de guerreros.

"Estamos viendo surgir más personajes femeninos que son un poco 'rudos'", dijo.

Pero un musculoso Abby en el juego The Last of Us Part 2 lanzado en junio ha provocado una tormenta de comentarios sobre su cuerpo "poco realista" para una mujer, lo que ilustra que algunos estereotipos de jugador siguen bien arraigados.