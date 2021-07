Twitter verificó la cuenta de un gato y otras seis más que son falsas

Conspirador Norteño, un usuario de Twitter logró identificar seis cuentas verificadas por la red social que son falsas y que en su momento fueron reveladas en un informe Daily Dot, donde se aseguró que eran bots de spam.

En La Verdad Noticias te revelamos que se dio a conocer las fotos usadas para verificar dichas cuentas fueron creadas con un software parecido al de This Person Does Not Exist, lo que sí fue asombroso, es que incluso la de un gato pasó la prueba de la red social y se verificó como verdadera.

Estas son las cuentas falsas verificadas por Twitter

Cuentas falsas. Foto: Twitter @conspirator0

Las cuentas falsas que verificó Twitter fueron más de mil; sin embargo, el tuitero Conspirador Norteño solo pudo identificar seis de estas, y señaló que se habían creado el 16 de junio, de acuerdo con informado pertenecen a un grupo malicioso de bots, aunque no se reveló la identidad de quien lo causó.

Al respecto, el tuitero dijo:

“Estas 976 cuentas son parte de una botnet de astroturf que consta de (al menos) 1212 cuentas.”

Además, trascendió que dichas cuentas identificadas usaron fotos y dibujos de mujeres, inclusive se utilizó la foto de un tierno gatito, la buena noticia de todo esto, es que al final dichos usuarios fueron eliminados por la red social, pero ¿qué dijo Twitter sobre esto?

Twitter aceptó que verificó cuentas falsas

Cuenta falsa. Foto: es.gizmodo.com

Por medio de un correo electrónico enviado a Gizmodo, el portavoz de Twitter indicó que era verdad que habían aprobado por error las aplicaciones de verificación de una “pequeña cantidad de cuentas”, las cuales enfatizó que no eran auténticas, es decir, que eran falsas.

Además, informó que, debido a ello suspendieron de forma permanente a dichos usuarios falsos y que eliminaron además su insignia verificada, de acuerdo con su, explicó:

“...nuestra política de manipulación de la plataforma y correo no deseado.”

Con información de es.gizmodo.com