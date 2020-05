Twitter estrena configuración para controlar quién responde a tus tuits

Las redes sociales se han convertido en parte fundamental en el día a día de las personas, ya sea como herramienta de trabajo o como mero entretenimiento, sobre todo con la difícil ralidad que se atraviesa a nivel mundial. Es por eso que Twitter trabaja para darle mayor control a los usuarios, especialmente acerca de las conversaciones en su plataforma de microblogging.

Twitter anunció este miércoles 20 de mayo la llegada de una nueva configuración de conversación, conocida como "no me @", que está en fase de pruebas y permitiría a los usuarios seleccionar quién puede, y quién no, responder a sus tuits. Los usuarios podrán elegir alguna de las opciones antes de tuitear: todos, personas que sigues, o solamente las personas mencionadas en el tuit.

La primera opción estándar de Twitter es la configuración que viene de forma predeterminada, pero en el caso de las dos últimas, el ícono de respuesta cambiará a un color gris, que servirá como indicador a los demás usuarios que no podrán responder al tuit. La compañía aclaró a través de un comunicado que las otras funciones seguirán activas:

"Las demás personas aún podrán ver, Retwittear, Retwittear con Comentario y dar Me gusta a estos Tweets"

Cuando escribas un nuevo Tweet, tendrás más opciones para controlar tus conversaciones. Te decimos cómo en nuestro blog��https://t.co/lTSDoFw56F — Twitter México (@TwitterMexico) May 20, 2020

La nueva configuración no tiene el objetivo de limitar las respuestas, sino más bien quiere servir como herramienta de organización para la persona que tuitea, especialmente en las conversaciones muy activas, permitiendo un mayor control de chats con la invitación a ciertos grupos o personas específicas.

Twitter detalló que la nueva función se encuentra en pruebas, así que su disponibilidad se limita a un grupo de personas alrededor del mundo para su aplicación de iOS, Android, así como twitter.com, aunque todospueden ver estas conversaciones. Solamente queda esperar a que la configuración de respuesta se despliegue en la próxima versión estable para comenzar a tuitear con mayor control.

Además, el primero en hacer uso de la nueva configuración fue el mismo Twitter desde la plataforma, invitando a todos los usuarios: "Responde si quieres que tu cuenta sea verificada", desde Twitter Comms mientras que la cuenta oficial de Twitter escribió "Responde si crees que exista una mejor app que Twitter".

Reply if there’s a better app — Twitter (@Twitter) May 20, 2020

En ambos casos la opción de respuesta se encuentra desactivada, un ejemplo del gran humor que se carga Twitter al lanzar este tipo de novedades, que ya habían sido anunciadas previamente desde el CES 2020, prometiendo más control a los usuarios sobre las interacciones.