Twitter eliminará cuentas inactivas a partir de diciembre

Después de tanto tiempo, Twitter se encuentra cada vez más cerca de la saturación de cuentas, por lo que ahora prestará atención a este asunto y la red social ha confirmado a The Verge que va a eliminar las cuentas de los usuarios inactivos..

Esto hará posible que los usuarios y las marcas puedan utilizar nombres de usuario más simples e intuitivos, que llevan más de diez años sin ser usados. Sin embargo, para la red social ha confirmado que los perfiles con una inactividad mayor a los seis meses ya están siendo contactados.

"Como parte de nuestro compromiso de servir a la conversación pública, estamos trabajando en liberar las cuentas inactivas para presentar información más precisa y creíble en la que la gente pueda confiar en Twitter." "Hemos comenzado un acercamiento proactivo a muchas cuentas que no se han conectado a Twitter en más de seis meses para informarles que sus cuentas pueden ser removidas permanentemente debido a una inactividad prolongada".

Comunicado Twitter

Cabe mencionar que los usuarios que están siendo notificados tienen, por ahora, hasta el 11 de diciembre para ingresar a las cuentas. Si no lo hacen, estas podrían ser eliminadas de forma definitiva. De acuerdo a la propia empresa, el borrado de perfiles no va a ser simultáneo, sino que "ocurrirá a lo largo de muchos meses".

Tampoco se sabe aún de qué manera van a ser liberados estos nombres de usuario, si se hará inmediatamente luego de su borrado o van a permanecer bloqueados durante un tiempo. Esperaremos a ver si se encuentran disponibles de forma amplia el siguiente 12 de diciembre.

Cuestionados sobre las cuentas de usuarios que ya fallecieron y que pueden ser borradas, Twitter asegura que por ahora no tienen una manera de "conmemorar" estas cuentas de usuario. Sin embargo, "el equipo está pensando en formas de llevarlo a cabo", de acuerdo al portavoz contactado.

¿Cómo puedes mantener tu cuenta?

Para conservar tu cuenta no necesitas que seas visiblemente activo, solo requieres de iniciar sesión en Twitter. No es de importancia que esta no haya publicado nada en años, siempre y cuando se haya tenido alguna sesión activa en los últimos seis meses. De igual manera, si cuentas con un perfil vinculado a algún bot o herramienta, y esta ha hecho uso de la misma en este lapso, no corre peligro.

En algún tiempo, Twitter empezará a liberar cuentas de usuario con los nombres de usuario más concisos, las cuales han permanecido inactivas hasta trece años.

