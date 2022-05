Twitter detendrá la mayoría de las contrataciones por la llegada de Elon Musk

Red social detendrá la mayoría de las contrataciones por la llegada de Elon Musk

Twitter detendrá la mayoría de las contrataciones y reposiciones a partir de esta semana antes del cierre de la adquisición de $44 mil millones del CEO de Tesla, Elon Musk.

Un portavoz de Twitter confirmó a FOX Business que la congelación de contrataciones no afectará los roles críticos del negocio.

El portavoz agregó que el gigante de las redes sociales reducirá el gasto "no laboral" para garantizar que sea "responsable y eficiente".

Además, el gerente general de la división de productos de consumo de Twitter, Kayvon Beykpour, y el líder de productos de ingresos, Bruce Falk, dejarán la empresa luego de que el director ejecutivo Parag Agrawal les pidiera que se fueran.

Continúan los problemas por la llegada de Elon Musk a la plataforma.

Beykpour, quien ha trabajado en Twitter durante más de siete años y actualmente está de baja por paternidad, confirmó la noticia en un hilo de Twitter el jueves.

“La verdad es que no es así como ni cuando me imaginaba dejar Twitter, y no fue mi decisión”, dijo.

"Parag me pidió que me fuera después de hacerme saber que quiere llevar al equipo en una dirección diferente".

Aunque expresó su decepción por la decisión, dijo que estaba orgulloso de que su equipo "cambió la percepción sobre el ritmo de innovación de Twitter" y "cambió la cultura internamente para hacer apuestas más grandes, moverse más rápido y eliminar las vacas sagradas".

“Espero y espero que los mejores días de Twitter aún estén por venir”, agregó. "Twitter es uno de los productos más importantes, únicos e impactantes del mundo. Con el cuidado y la administración adecuados, ese impacto no hará más que crecer".

Falck, quien ha trabajado con Twitter durante cinco años, agradeció a su equipo por su arduo trabajo.

"Actualizamos nuestros sistemas de publicación de anuncios, predicción, análisis, atribución, facturación, API y muchos más, mejorando sustancialmente nuestra confiabilidad y escalabilidad", dijo.

"Todo lo que este equipo ha hecho y hará descansa sobre los hombros de los gigantes que hicieron este trabajo: esos ingenieros de circuitos integrados dedicados que rara vez son el centro de atención u obtienen el reconocimiento que merecen".

"Los héroes anónimos que hacen de Goldbird (y Twitter) lo que es".

Jay Sullivan, vicepresidente de productos de consumo de Twitter, se convertirá en gerente general de BlueBird y gerente general interino de Goldbird.

Se espera que el acuerdo de Musk, que privatizará Twitter a $54,20 por acción, se cierre en 2022, sujeto a la aprobación de los accionistas de Twitter, la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Musk, un autodenominado "absolutista de la libertad de expresión", ha expresado su interés en abrir el algoritmo de Twitter y tomar medidas enérgicas contra los robots de spam para aumentar la transparencia y mejorar la experiencia del usuario en la plataforma.

Según los informes, se espera que se convierta en el director ejecutivo temporal de Twitter una vez que se cierre el trato.

Twitter gana usuarios monetizables

En el primer trimestre de 2022, la base de usuarios activos diarios monetizables de Twitter creció un 15,9% año tras año a 229 millones.

La cifra incluye 39,6 millones de usuarios activos diarios en EE. UU., un aumento interanual del 6,4%, y 189,4 millones de usuarios activos diarios internacionales, un aumento interanual del 18,1%.

El gigante de las redes sociales reportó ingresos netos de $513 millones, o 61 centavos por acción, en comparación con $68 millones, u 8 centavos por acción hace un año. Los ingresos del trimestre aumentaron un 16% año tras año a $1.2 mil millones.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Twitter como que dirigirlo puede ser mucho más difícil de lo que piensa Elon Musk.

