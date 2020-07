Twitter bannea la cuenta de David Duke, ex líder del KKK y supremacista blanco

Twitter decidió eliminar definitivamente la cuenta del supremacista blanco, David Duke, debido a que violó las reglas de la plataforma sobre el discurso de odio, según informó la red social el jueves 30 de julio por la noche.

En el comunicado se especifica que la cuenta de Duke ha sido suspendida permanentemente por violar las Reglas de Twitter sobre conductas de odio y en ese sentido, la política de Twitter, misma que fue revisada en marzo de 2020, prohíbe publicaciones que inciten la violencia o amenazas de violencia contra las personas en especial aquellas que lo hagan debido a su religión, raza u origen étnico.

La cuenta de David Duke ha sido eliminada en Twitter

David Duke no tendrá cuenta de Twitter

Aún no está claro cuál o cuáles fueron las publicaciones de Duke, ex Gran Dragón de los Caballeros del Ku Klux Klan, que llevaron a Twitter a eliminar la cuenta, misma que ya contaba con el sello de verificación, no tenía ni un solo tweet el jueves, y había un mensaje con el texto ‘La cuenta había sido suspendida permanentemente.

Desde hace tiempo, las redes sociales han tenido que enfrentar recientemente un juicio de odio en sus plataformas, tal como ocurrió con Facebook, a quien diversas compañías como el caso de Unilever, Verizon y Starbucks, decidieron poner en pausa sus anuncios publicitarios debido a que la red social ha tenido un mal manejo de situaciones con discurso de odio, por lo que se consider que las redes sociales no están haciendo lo suficiente para detenerlo.

La eliminación de la cuenta en Twitter de Duke llega después de que YouTube tomara medidas parecidas en junio debido a la violación de su política en la que prohíbe la publicación de videos que promuevan ideas extremistas como es el caso de la supremacía blanca o el hecho de negar eventos históricos como el Holocausto o más recientemente el tiroteo en la escuela Sandy Hook.