Twitter: ¿Tuviste problemas con los Espacios? No estás solo

Red social: ¿Tuviste problemas con los Espacios? No estás solo

Twitter Espacios es una característica que le permite tener conversaciones de audio en vivo en la plataforma. Uno puede iniciar una conversación de audio simplemente tocando el botón '+' en la página de inicio y tocando el ícono de micrófono púrpura.

Y si desea unirse a la conversación espacial de otra persona, aparecerá en la parte superior de su línea de tiempo en forma de burbuja púrpura. Solo tienes que hacer clic en el Espacio al que quieres unirte y ya estás dentro.

Sin embargo, parece que una sección de usuarios tiene problemas para acceder a los Espacios de Twitter, ya que informan que los espacios no se muestran para ellos en la barra de búsqueda normal con una burbuja morada.

Además, los usuarios también enfrentan otros problemas, como que los oradores no pueden usar emojis, los invitados no pueden solicitar hablar o abandonar el espacio y el panel del altavoz es invisible.

Aquí hay algunos informes para referencia:

@TwitterSupport pueden hacer algo con respecto a los espacios que no aparecen en la parte superior, no me dejan levantarme para hablar o usar los emojis, solo puedo escuchar, incluso cuando el anfitrión me envía un altavoz, no funciona . Y el espacio está en blanco cuando finalmente entras.

Cuando hago clic en el micrófono para buscar espacios, no veo ningún espacio. El banner de espacio en mi página de inicio no está visible. Mi seguidora me compartió su espacio, no pude entrar desde iPhone. Pero solo pude ingresar desde una computadora portátil Mac como modo de solo escuchar. @Twitter @TwitterSupport

Así respondió Elon Musk al reporte de los problemas en los Espacios.

Elon Musk respondió a una queja de un usuario sobre los Espacios de Twitter y preguntó qué tipo de problemas enfrentan. Y aunque muchos usuarios han compartido sus problemas, se esperan más respuestas del propietario de Twitter.

Lamentablemente, no hemos encontrado ninguna solución alternativa que pueda ayudarlo a solucionar el problema con los Espacios de Twitter. Eso significa que tendrá que esperar hasta que los desarrolladores presenten una solución definitiva.

Dicho esto, estaremos atentos a los últimos desarrollos relacionados con los Espacios y les informaremos cuando encontremos algo digno de mención.

Elon Musk dice que problemas con los Espacios de Twitter se han solucionado

En respuesta a uno de los afectados, Elon Musk ha confirmado que el problema reciente con los Espacios de Twitter ya se ha resuelto.

Algunos usuarios ahora especulan (1, 2) que Elon Musk cerró los Espacios. Sin embargo, también podría deberse a que los Espacios no aparecen debido a una sobrecarga.

Elon Musk ha informado a los usuarios que actualmente están solucionando un error heredado y que los problemas con los Espacios deberían solucionarse hasta mañana.

En respuesta a la queja de un usuario sobre los problemas de estabilidad de los Espacios, Elon Musk ha confirmado que actualmente lo están investigando.

Según los informes, algunos usuarios enfrentan problemas con los Espacios de Twitter durante las últimas horas. Sin embargo, no hay indicios de una interrupción generalizada.

