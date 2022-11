Twitter: Ingenieros despedidos recontratados son 'débiles, vagos, desmotivados'

Red social: Ingenieros despedidos recontratados son "débiles, vagos, desmotivados"

Un gerente de Twitter que volvió a contratar ingenieros después de que perdieron sus trabajos en los recientes despidos masivos pareció criticarlos en el sistema de mensajería interna de la empresa.

Otro trabajador de Twitter publicó una captura de pantalla de los comentarios hechos por el director senior de ingeniería en el foro anónimo Blind.

Leyeron: "Este va a ser el desafío. Los ingenieros que voy a traer de regreso son débiles, vagos, desmotivados, e incluso pueden estar en contra de un Twitter de Elon".

Continúa la polémica con la administración de Elon Musk.

"Fueron eliminados por una razón, por lo que debemos pensar que estas personas solo necesitan estar presentes hasta que se complete la transición del conocimiento", continuó el gerente.

Fuente interna de Twitter confirma identidad del gerente

Una fuente en Twitter que habló bajo condición de anonimato confirmó la identidad del gerente a Insider. El perfil de LinkedIn del individuo mostró que había trabajado para Twitter desde 2013.

Insider se ha puesto en contacto con el gerente para hacer comentarios.

Los comentarios han provocado mucho debate interno en Slack, según la fuente de Insider.

Una captura de pantalla de los mensajes también circuló en línea, que también fue compartida por el periodista de datos Joshua Byrd.

La editora gerente del boletín Platformer, centrado en tecnología y democracia, Zoë Schiffer, tuiteó que había confirmado que el gerente trabajaba en Twitter, pero luego borró su tuit diciendo: "No creo que sea necesario nombrar a alguien de su nivel (no porque la captura de pantalla no es real)."

Insider también encuestó a Blind, un foro donde los empleados pueden mantener conversaciones anónimas, y encontró una publicación que preguntaba a los usuarios si pensaban que Elon Musk tomaría medidas después de los comentarios del gerente.

De 157 respuestas, 60 pensaron que Musk ascendería al gerente, 56 pensaron que no haría nada y 41 dijeron que despediría al individuo.

Musk despidió a la mitad de la fuerza laboral de Twitter después de tomar el control, pero unos días después ya se les pidió a algunos empleados que regresaran.

Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Insider.

