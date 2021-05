Twitter Blue alista la esperada suscripción de pago

Este lunes, trascendió que la suscripción de pago en Twitter Blue podría estar lista en breve, los primeros detalles de dicha propuesta, se conocieron debido a una filtración de Jane Manchun Wong (vía 9to5Mac), conocida porque constantemente adelanta las novedades de Twitter, Facebook e Instagram.

En primer lugar, Manchun destaca que la suscripción de pago se llamará Twitter Blue. Todavía más interesante, estaría disponible por $2,99 dólares mensuales, que son aproximadamente 2,5 euros o 60 pesos mexicanos.

Evidentemente, Twitter ajustaría el precio en función de la región. Como ya se esperaba, Twitter Blue integrará funciones exclusivas, mismas que tendrán el objetivo de mejorar la experiencia general de los usuarios con la plataforma.

Twitter Blue lanzará en breve suscripción de pago

Otra novedad de Twitter Blue serían las colecciones

Curiosamente, entre las características filtradas se incluyen algunas que la comunidad ha estado solicitando desde hace años. No, de momento no hay nada sobre el botón «Editar», no obstante, en su lugar Twitter te ofrecería una función para evitar la publicación de tweets con errores.

Se trata del botón «Deshacer» (Undo), cuya finalidad es cancelar la publicación antes de que sea demasiado tarde. Dicho en otras palabras, antes de que hagas el ridículo ante todos tus seguidores.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, según Manchun, Twitter te permitirá ajustar el tiempo del botón «Deshacer». De esta manera, al presionar el botón «Publicar» verás un contador de entre 5 y 30 segundos, tiempo que transcurrirá antes de que tu tweet se envíe.

Durante este breve periodo tendrás la oportunidad de deshacer la publicación, ya sea porque identificaste errores de escritura o porque simplemente te arrepentiste del contenido de tu mensaje. No es nada que no hayamos visto antes, pues Gmail y diversas aplicaciones de correo lo implementaron desde hace años.

Otra novedad de Twitter Blue serían las Colecciones. Actualmente es posible almacenar tweets al presionar el botón «Guardar elemento», sin embargo, no tenemos la posibilidad de organizarlos dependiendo su contenido.

Así pues, las colecciones permitirán crear carpetas para tener una mejor gestión de las publicaciones guardadas. Para finalizar, aparentemente también ofrecerán la opción de crear y compartir newsletters desde la propia red social, esto gracias a la compra de Revue el pasado enero.

