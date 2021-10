Twitch vuelve a ser hackeado; ahora robaron dinero a algunos streamers

Twitch nuevamente ha sido hackeado. La plataforma de Amazon hace unos días fue blanco de los ciberdelincuentes, donde se expuso lo que ganaban algunos de los streamers mejor pagados; sin embargo, ahora los hackers hicieron de las suyas y robaron las ganancias de algunos creadores de contenido.

Algunos usuarios reportaron que sus pagos estaban siendo robados por los responsables de la polémica situación de robo de información. Presuntamente, los delincuentes acceden a las cuentas de los streamers y desvían todas sus ganancias hacia otra cuenta de Paypal dejándolos sin nada y muy poca fe por la recuperación de este dinero.

Como revelamos en La Verdad Noticias, Twitch había informado que un cambio del servidor provocó el hackeo hace unas semanas. Pero ahora, nuevamente está siendo atacado por los ciberdelincuentes, y en esta ocasión ha afectado a varios creadores.

Algunos streamers se han quedado sin sus ganancias tras hackeo

Ahora los hackers están robando dinero de los creadores/Foto: eGames

El streamer Killadelphia fue el primer caso reportado como robo de sus ganancias en Twitch, a través de sus redes sociales dio el comunicado de que alguien lo había hackeado cambiando su dirección de pago por lo que estaban desviando sus ganancias a una cuenta que no era de él.

“Simplemente no entiendo que en este momento tengo una configuración de verificación en dos pasos en mi cuenta, alguien inició sesión en mi cuenta de Twitch y cambió toda mi información de pago”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Fui allí para ver por qué no me han pagado todavía y aquí veo un correo electrónico que no me pertenece”, declaró el creador, quien está considerando dejar la plataforma después de que le robaran todo el dinero que había ganado con sus directos.

Twitch no hace nada al respecto

A pesar de los reportes, la plataforma de streaming no ha hecho nada al respecto/Foto: areajugones

A pesar de que cada vez son más los casos que se reportan a través de Twitter, la compañía de Twitch no puede hacer nada al respecto, incluso responde a todos los usuarios de la misma manera:

“Después de la investigación, parece que el pago se envió al método de pago elegido. El soporte no puede recuperar ni remitir los pagos que se liquidan correctamente”, declaran.

Haciendo imposible recuperar todo lo perdido para los streamers una lástima para muchos de estos creadores de contenido que usan Twitch como fuente única de ingresos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!