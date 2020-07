Twitch crea una categoría propia para los streams deportivos tradicionales

Twitch está poniendo el foco en sus streams deportivos tradicionales para ayudar a los fanáticos a mantenerse conectados con sus equipos y atletas favoritos, incluso si aún no pueden asistir a eventos en vivo. La filial de Amazon está relanzando el canal oficial /Twitchsports y haciendo de los "deportes" una categoría independiente.

/Twitchsports exhibirá contenido de ligas como la NBA, la UFC y la NHL, así como de atletas profesionales como Austin Ekeler de los Chargers de Los Ángeles y los luchadores de la WWE Rusev, Paige y Cesaro. También mostrará una Guía de transmisiones destacadas donde puedes ver quién se pondrá en marcha esa semana.

La plataforma de transmisión está arrancando al asociarse con clubes de fútbol, y sí, nos referimos al fútbol, a los fanáticos no estadounidenses: el Real Madrid, el Arsenal, la Juventus y el Paris Saint-Germain. Los cuatro producirán contenido exclusivo e interactivo que los fanáticos podrán acceder a través del nuevo canal.

De hecho, /Twitchsports presentará hoy una línea de transmisiones en vivo e interactivas, cada una de las cuales durará hasta dos horas. Los espectáculos serán organizados por la estrella de la Major League Soccer Jimmy Conrad, la NBA, el Arsenal, House of Highlights y el UFC, y prometen un vistazo detrás de escena a su mundo. Los fanáticos pueden esperar AMA (sesiones de Ask Me Anything), encuestas y trivia, y los anfitriones, al parecer, incluso interactuarán con ellos en Twitch Chat.

Twitch integra una nueva categoría de deportes.

Deportes tradicionales en Twitch

La nueva categoría de deportes en Twitch llega solo semanas después de que Amazon transmitiera el fútbol de la Premier League gratis en Twitch por primera vez.

Amazon también transmite Thursday Night Football en Twitch, y ha asegurado los derechos alemanes a un paquete de partidos de la UEFA Champions League. Twitch también firmó un acuerdo el año pasado para convertirse en el socio oficial de transmisión de USA Basketball. Todas las ofertas están claramente diseñadas para posicionar a Twitch para atraer al público más allá de su contenido principal de juegos y deportes electrónicos.

Twitch también ofrece la oportunidad para que las estrellas deportivas individuales transmitan directamente a sus fanáticos. El piloto británico de Fórmula 1, Lando Norris, se convirtió en el británico más joven en subir a un podio de Fórmula 1 a principios de este mes, y es un streamer de Twitch. Norris usa su teléfono para transmitir entre bastidores las fases de planificación y preparación para las carreras, a veces solo unos minutos antes de comenzar las vueltas de práctica. También transmitió sus escapadas en PUBG y Call of Duty: Warzone. El cargador de Los Ángeles Austin Ekeler y un trío de superestrellas de la WWE también usan Twitch para llegar a los fanáticos.