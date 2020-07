Twitch Prime tendrá 7 clásicos de SNK en agosto totalmente gratis

Twitch Prime tendrá 7 clásicos de SNK por su 40 aniversario totalmente gratis

Debido a su 40 aniversario, SNK ha llegado a un acuerdo con la plataforma de videojuegos bajo el esquema de suscripción de Amazon al ofrecer más de 20 juegos clásicos durante este año, y en agosto llegan siete nuevos títulos para disfrutar de buenos clásicos.

Amazon y SNK continúan con su acuerdo de ofrecer de forma gratuita juegos en lo que reste del año a todos los miembros de Twitch Prime; hay que recordar que los primeros juegos gratis de esta colaboración llegaron el pasado mes de mayo, y ahora en agosto estarán disponibles 7 títulos más, en los que encontraremos verdaderas joyas de SNK, como lo son Metal Slug 2 o SNK 40 Anniversary Collection.

Obtenerlos es muy sencillo, solo es necesario acceder a la página de Amazon Prime, la cual incluye la membresía Twitch Prime, una vez en el sitio, basta con que pulsemos ‘Solicitar’, así es como se asociarán los juegos que estamos por descargar con la cuenta de Twitch asociada al perfil de Amazon.

Twitch y SNK traen 7 juegos clásicos más, gratis

Twitch y SNK regalan juegos clásicos

Todos los juegos gratuitos de SNK son para PC y se pueden jugar por medio del launcher propio de Twitch. Los 7 juegos vienen en versión occidental y están disponibles completamente gratis desde el día de hoy y esta es la lista:

Metal Slug 2

SNK 40Th Anniversary Collection

Baseball Stars 2

Sengoku 3

King of The Monsters

Shock Troopers: 2nd Squad

Ironclad

Es importante tener en cuenta que el set anterior de juegos gratuitos podrá descargarse hasta finales de agosto, por lo que nuestra biblioteca de juegos podrá incluir también otros títulos como Fatal Fury Special, Art of Fighting 2, Samurai Shodown 2, The King of Fighters 2000 y 2002, además de otros shooters como Blazing Star y Pulstar.

Las demás plataformas también han anunciado los juegos que ofrecerán gratis para el mes de agosto, PS Plus para PlayStation tendrá Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaña Remasterizada, mientras que Microsoft lo ofrecerá para Xbox Live GOLD.

Por último, Google también ha publicado el catálogo de juegos que ofrecerá gratis dentro de la plataforma Stadia Pro.