Twitch Prime regalará descarga de juegos gratis en abril

Ya sea para que las personas se mantengan en su casa y se eviten contagiar del coronavirus; Twitch Prime se ha solidarizado con todos sus seguidores para que puedan tener descragas gratuitas durante todo el mes de abril el cual cuenta con 5 videojuegos de acertijos y acción entre el que destaca Turok, uno de los juegos más descragados de lo últimos tiempos.

Como se ha previsto y uno de los juegos que tendrá miles des descargas es Turok: Dinosaur Hunter, que llegó originalmente en tiempos del Nintendo 64, hace casi 22 años. Al parecer, esta entrega será la versión más nueva que llegó a PC y Xbox One hace 2 años. En caso de que no conozcas este título, te informamos que es uno de acción que te pondrá en los zapatos de Turok, un viajero del tiempo e intentará acabar con los malévolos planes de The Campaigner y derrotar a su paso dinosaurios y resolver acertijos.

Twitch Prime dará juegos gratis

Sin embargo, en estas descargas gratuitas existirá un juego para quienes son amantes de las plataformas y acertijos, por lo que tambiñen estará disponible Lightmatter, un juego de perspectiva en primera persona en el cual la premisa es resolver puzzles siempre bajo algún tipo de iluminación, pues tocar la oscuridad significa la perdición.

Si deseas probar más juegos de este tipo, entonces no dejes pasar Witch Prime en abril, ya que también llegará Etherborn, un juego en el que será esencial la manipulación de la perspectiva, pues tendrás que guiar a un recién creado ser que no tiene voz a través de plataformas y encontrar un camino para llegar hasta una misteriosa voz.

Otros de los juegos de acertijos, pero también presentan una interesante propuesta es EARTHLOCK el cual contará con una aventura 3D con un sistema de juego RPG de los 90 y cuenta con un sistema de combate por turnos, así como progresión de personaje, algo que va a tomar las espèctativa de todos sus seguidores. Asimismo se podrá ver Kathy Rain, una aventura gráfica que te dejará conocer la vida de una periodista que intentará descubrir cuales fueron las causas de la muerte de su abuelo.

Si estás interesado en alguno de estos juegos, te recomendamos suscribirte a Amazon Prime y vincular tu cuenta con Twitch para poder disfrutar de los juegos gratuitos de Twitch de abril. Para reclamarlos, sólo debes ir a la página oficial de Twitch Prime y reclamar los títulos, que se encuentran hasta abajo. Aunado a esto, habrá mucho DLC exclusivo para varios juegos.