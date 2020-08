Twitch Prime añade otros 12 juegos gratuitos para agosto ¡Mira cuáles son!

Agosto ha llegado a nosotros, lo que significa nuevas ofertas y recompensas gratuitas disponibles para los suscriptores de Twitch Prime. Recuerda que si tienes una suscripción a Amazon Prime, ya tienes asegurada tu cuenta en Twitch Prime con la que este mes recibirás siete juegos nuevos del desarrollador SNK, junto con otros cinco juegos gratuitos para PC.

También hay disponibles botines y cosméticos para Apex Legends, Red Dead Online, Grand Theft Auto Online, DOOM Eternal, League of Legends y más.

Juegos de SNK en Twitch Prime

Los juegos de SNK que están disponibles de forma gratuita este mes son Metal Slug 2, Shock Troopers: 2nd Squad, Baseball Stars 2, Sengoku 3, Ironclad, King of the Monsters y la SNK 40th Anniversary Collection.

Este es apenas el segundo lote de juegos de SNK. También vale la pena señalar los juegos del primer lote, que son: Art of Fighting 2, Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Pulstar y Samurai Shodown II.

The King of Fighters 2002 es el novena título de la franquicia de peleas y el último que fue producido por Elioth

Sin embargo no todo es SNK, y también puedes obtener Shaq Fu 2, Varsovia, Treachery in Beatdown City, Chroma Squad y Blazing Chrome como parte de la selección de juegos gratuitos de este mes.

En cuanto al botín y los cosméticos, los fanáticos de Apex Legends pueden reclamar una piel exclusiva de Pathfinder y el mixtape del encanto de la pistola.

Pathfinder 'Swimming Buddy' Twitch Prime skin revealed for Apex Legends | https://t.co/AbAGUpjDTe https://t.co/L7WUv3ZqyR — Chet "TJ" Stevens (@ChetTheJet4Real) July 31, 2020

En GTA Online, puedes ganar 200,000 dólares en el juego cada semana que juegas y obtener acceso gratuito a la propiedad de Vespucci Canals Nightclub. Mientras tanto, en Red Dead Online, puedes obtener cinco feromonas de animales legendarios gratis, 6,000 Naturalist XP y un abrigo Kataka gratis.

Pero eso no es todo, ya que con tu suscripción también puedes obtener nuevas skins para Doom Eternal y League of Legends.

Si estás listo para aprovechar tus beneficios de Twitch Prime, puede dirigirse al sitio web para encontrar un resumen completo de los productos que se ofrecen junto con detalles sobre cómo obtenerlos.