Tu iPhone puede mostrarte notificaciones con el flash, mira cómo activarlo

Muchas personas prefieren configurar las notificaciones de su smartphone para que vibren o emitan un sonido, esto puede ser especialmente útil si no siempre se tiene el teléfono cerca. Pero, qué opción se tiene al encontrarse en alguna reunión o situación donde el ruido no sea buena idea, pero no se quiere dejar de ser alertado sobre la actividad del iPhone.

El flash de tu iPhone te avisa

La buena noticia es que en realidad hay una configuración en el iPhone que soluciona ese inconveniente de una forma práctica y sencilla. Con esta configuración habilitada, cuando reciba una notificación, junto con la vibración o el sonido que elija, el flash de su teléfono también parpadeará.

Esto puede ser útil para personas sordas, con problemas de audición o que simplemente prefieren una notificación visual, incluso para usuarios con buena audición, tener una señal visual para las alertas entrantes puede ser útil si, por ejemplo, se encuentran en un entorno tranquilo y no se desea perturbar la paz.

Por ejemplo, una notificación de flash LED puede ser útil cuando el iPhone está acostado sobre una mesa con alertas de vibración desactivadas.

El flash es el nuevo aviso visual de tu iPhone

Para activar esta función, se deben seguir estos sencillos pasos:

Abrir la aplicación Ajustes en el iPhone o iPad.

Seleccionar Accesibilidad.

Seleccionar Audio/vídeo.

Activar Avisos LED intermitentes.

Si así se prefiere, activar Parpadeo en silencio.

Puede parecer sencillo, pero no todas las personas tienen tiempo o paciencia para averiguar la manera de aprovechar este recurso en su iPhone, por lo que se tienen que resignar a una funcionalidad regular, pero desde este momento, no tendrán porqué hacerlo. Ahora podrán ver el flash del iPhone parpadeando de acuerdo a las notificaciones.

Configuración de las notificaciones con falsh en tu iPhone

También hay que considerar que dicha función conlleva cierto consumo de batería, principalmente cuando la actividad de las notificaciones es alta. También es importante mencionar que esta función de iOS, sólo funciona correctamente en los dispositivos que cuentan con flash en su cámara trasera.