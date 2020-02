¿Tu Windows 10 va lento? intenta estos trucos para dejarlo como nuevo

Microsoft siempre ha buscado optimizar los sistemas operativos, por desgracia con el mismo uso, se comienzan a almacenar archivos basura que van mermando el rendimiento hasta de los mejores equipos, pero eso no es para preocuparse, porque tiene solución, y ahora es mucho más fácil gracias a la actualización de Windows 10 que nos da la posibilidad de ahorrar bastante tiempo con sus nuevas herramientas.

Eliminar programas y apps que no se usan

si instalamos muchos programas, aplicaciones o juegos iremos disminuyendoel rendimiento de nuestra PC, y es algo relativamente normal , ya que al tener más programas el procesamiento tiene que llevar a cabo más tareas, es por eso que cuando las PC son nuevas son muy veloces, pero eso no significa que no instales programas, apps o juegos, lo único que debemos hacer es mantener ‘limpio’ nuestro Windows 10 y no habrá problema.

Lo primero que debemos hacer es iniciar la herramienta ‘Liberador de espacio en disco’, la cual eliminará todos los archivos temporales, así como cachés y archivos que crean las aplicaciones, programas o páginas web, pero que al final terminan siendo basura almacenada en nuestro Windows 10.

Windows 10 facilita la limpieza

El siguiente paso es eliminar los juegos aplicaciones y programas que no utilizamos, acción que podemos realizar desde el menú de ‘configuración’, para después acceder al menú de ‘aplicaciones’, después ‘aplicaciones y características’, donde se enlistan los programas instalados en nuestro Windows 10, y podremos elegir cual queremos desinstalar, sólo hay que tener cuidado de no desinstalar programas de sistema, si tienes duda de para qué sirve un programa, busca en Google el nombre que aparece en la lista.

En caso de que los pasos anteriores no mejoren el rendimiento de tu PC, la mejor opción sería que restaures tu equipo, la cual dejará tu Windows 10 como recién instalado en la fábrica, aunque hemos de advertir que todos los programas que hayas instalado se perderán, así como tus archivos y descargas, por lo que si tienes planeado restaurar tu PC, será necesario hacer un respaldo de tu información.

Restaurar sistema operativo

Para restaurar la PC e instalar Windows 10 de nuevo es necesario entrar al menú de configuración, después seleccionar el apartado de seguridad, y damos click en ‘recuperación’, donde seleccionaremos la opción ‘restablecer este PC’, después de eso sólo es cuestión de seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla.

