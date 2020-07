Tu TiVO no está tratando de hackear tu cuenta de Google ¡no te alarmes!

Si recientemente compraste un TiVO Stream 4K, es probable que te hayas sentido un poco desanimado por una alerta de seguridad de Google que recibiste la cual indica que algo que has hecho le ha dado a un tercero un "amplio acceso a su información personal" y "debe eliminar su acceso a menos que esté seguro de que puede confiar en él".

Normalmente, recibir ese tipo de mensaje de Google no es algo que deba ignorar. De hecho, iría tan lejos como para decir que probablemente debería confiar en su consejo para revocar el acceso a cualquier servicio de aplicación que lo haya solicitado, incluso si Google mismo señala que el intercambio de datos es problemático.

TiVO no está hackeando tu cuenta de Google

Sin embargo, si recientemente has vinculado, o estás intentando vincular, su TiVO Stream 4K a tu cuenta de Google, es probable que hayas recibido una advertencia de seguridad bastante desagradable en tu bandeja de entrada que indica que debes interrumpir su conexión a su dispositivo "SEI Robotics", o el TiVO Stream 4K. Pero en realidad no querras hacerlo.

A pesar de la alerta de seguridad de Google, tu TiVO sólo está “avisando” que se ha conectado

Si lo haces, simplemente impedirás que tu TiVO Stream 4K funcione correctamente, ya que se basa en el sistema operativo Android TV y, en consecuencia, debe poder acceder a su cuenta de Google.

Peor aún, deshabilitar este acceso puede causar un poco de desastre entre el resto de su casa equipada con Google. Como escribió una persona:

"Puede ser solo una consideración visual en lo que respecta a TiVo. Sin embargo, tomar la acción recomendada en la alerta de seguridad destruye el Nido y Google Homes. Por favor, por favor, comuníquelo a Google, ya que creo que todos nos estamos trasladando a Nest Engineering, quien nos dice que debemos eliminar nuestras casas (incorrecto) y que el problema es más grande que Nest: revocar un Android TV el dispositivo no debe desvincular mis Nest Protects y Lenovo Clock, etc".

Un portavoz de TiVO confirmó el problema en una respuesta del foro, pero no entró en detalles sobre cómo eliminar el acceso del dispositivo TiVO podría arruinar toda su casa.

“Hola a todos, hemos estado trabajando con Google en este problema y hemos confirmado dónde está el error. Estamos trabajando con Google para solucionarlo lo antes posible. Para confirmar, este es solo un problema de la interfaz de usuario y TiVo no ha tenido acceso adicional a sus cuentas de Google”.

Es posible que TiVO haya solucionado el problema, ya que algunos propietarios indican que sus dispositivos se llaman correctamente TiVO Stream 4K en lugar de un televisor SEI Robotics y dijeron que TiVO ya no genera ningún tipo de advertencia de seguridad. Sin embargo, no podríamos ser más claros: si recibe una advertencia de seguridad extraña después de configurar su TiVO, ignórela. No revoque su acceso a nada. Se ahorrará horas de configurar todos sus otros dispositivos nuevamente, a pesar de que normalmente es el movimiento de seguridad correcto.