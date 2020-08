Trucos para que tu jefe no te "espíe" en WhatsApp

Hay quienes verifican que sus empleados no estén revisando sus mensajes de Whastapp durante el horario laboral. Incluso si es ilegal en México espiar correos electrónicos o se dice que las cuentas de comunicación de una persona son Empresas que recurren a esta práctica para controlar que sus empleados y que no se distraigan en las redes sociales o respondan mensajes de WhatsApp que no están relacionados con el trabajo.

Para salvaguardar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, se determinó que está prohibido grabar, almacenar, leer o grabar, sin el consentimiento de los interlocutores, una comunicación de terceros, dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN ) cuando determinó en mayo de 2010 que era ilegal espiar teléfonos celulares, considerando la información en WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram, Hotmail, Gmail u otras cuentas de plataformas de comunicación.

Sin embargo, cuando algunos firman sus contratos en alguna compañía, aceptan que se les consulte su información privada, o algunas compañías lo hacen discretamente para que los empleados no lo noten. Por lo tanto, es importante que si deseas que no se espíen tus datos, tengas cuidado al trabajar.

Whatsapp dificultó la piratería de mensajes, lo que permitió encriptar conversaciones. La app es una de las plataformas que usan algunos jefes para monitorear su fuerza laboral, por lo que le damos las siguientes recomendaciones. Cabe señalar que estos métodos también son útiles fuera del trabajo y los utilizan para que su pareja o alguien con malas intenciones revise su cuenta de mensajería.

Sigue estos trucos para impedir que seas espiado en WhatsApp

Trucos para evitar ser espiado

Usa la extensión «Extensión de privacidad» en tu Google Chrome (solo puedes usarla en este navegador). Una vez que lo hayas descargado, aparecerá en tu barra de favoritos con el símbolo de un ojo y una franja diagonal arriba en verde. Siempre que esté en verde estará activo, para desactivarlo solo necesitarás ingresar al menú y presionar la opción «deshabilitar».

Esta aplicación es útil para ocultar imágenes y videos que otros envían, por lo que si está en tu oficina no podrán ver lo que acaba de recibir.

Existe una extensión de Google para evitar que otras personas vean tus mensajes. Cuando tengas tu cuenta activa en Whatsapp Web, las imágenes que te envíen aparecerán borrosas. Para verlas, deberás pasar el cursor sobre la imagen o presionar reproducir, en caso de que sea un video.

Con la misma extensión puedes ocultar imágenes de perfil de contactos, grupos y nombre. Para esta opción, también debes elegirla en el menú anterior. Los datos aparecerán cuando pases el mouse sobre ellos.

También puedes hacer que las conversaciones sean borrosas. Hay dos opciones para que lo haga. Uno de ellos es elegirlo desde el menú del programa, con el que puedes ocultar la vista previa del mensaje de cada contacto que aparece en la columna izquierda de su pantalla. Como en los casos anteriores, puedes verlo al pasar el mouse sobre lo que deseas ver.

Puedes evitar que alguien te espíe en tu WhatsApp siguiendo estos trucos

Aunque esta práctica no está permitida en México, hay algunas personas que lo hacen. En el mismo menú, hay una opción para ocultar el contenido de los mensajes mientras estás escribiendo.

Lo que compones no será visible en la barra de escritura y la fuente se volverá gris claro en lugar de negro. Esto dificultará que otros vean lo que estás escribiendo.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp Web: así es como puedes iniciar o cerrar sesión

Además, otros datos simples que pueden ayudarlo a cuidar su información es no olvidar cerrar tu sesión web de Whatsaap, aunque es mejor que no inicies sesión en el equipo informático de la empresa.

Conoce estos 7 atajos de teclado para que aproveches WhatsApp Web al máximo