Truco para no quedarte sin datos cuando uses el internet de tu celular en tu PC

¿Te preocupa quedarte sin datos cada que uses el internet de tu celular en tu computadora? Debes de saber que es normal que suceda esto, sobre todo si usas el sistema operativo de Microsoft, Windows.

Aunque las tareas que estés realizando en ese momento no te estén consumiendo internet, su sistema está diseñado para actualizarse de forma automática. No obstante, existe un truco para evitarlo y a continuación, aquí en La Verdad Noticias te lo revelaremos.

Cómo no quedarme sin el internet de mi smartphone cuando lo use en PC

Para no llevarte una ingrata sorpresa al notar cómo se han evaporado tus datos móviles, tienes que modificar el uso que Windows hace en sus conexiones inalámbricas, para ello, debes de acceder a las propiedades de la señal de Wi-Fi, pulsando justamente en el ícono del Wi-Fi que se encuentra en la barra de tareas y posteriormente en Más opciones de configuración Wi-Fi.

Seguidamente, lo que tienes que hacer es conectar tu portátil a la señal de Wi-Fi donde quieres limitar tu actividad y en la ventana de configuración del adaptador tendrás que pulsar en la segunda opción que muestra Propiedades de nombre-de-la-red-wifi.

En la siguiente ventana, donde se muestren los detalles de la conexión, encontrarás una opción que dice “Conexión de uso medido”, es justo esta la que se encargará de desactivar la descarga de las actualizaciones de Windows cando se conecte tu PC en el internet de tu celular.

Ahora que ya sabes cuál es el truco para que tus datos móviles no se vayan en un abrir y cerrar, no dudes en compartírselo a quien creas que lo podría necesitar.

¿Por qué no tengo Internet en mi celular?

Son varias las razones por las que podrías no tener internet en tu smartphone, una de ellas es que no tengas activados tus datos móviles y otra es que en ese momento no cuentes con datos suficientes para conectarte, es decir, que no le hayas pagado tus datos a tu compañía telefónica. Igual puede deberse a que viajaste a un lugar donde la señal del internet no es muy buena o que te hayas cambiado de país y tu compañía no tenga cobertura.

