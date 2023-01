Truco para activar el ‘modo avión’ en WhatsApp Plus

WhatsApp Plus activó la función de ‘modo avión’ para los celulares iOS y Android, informó Wradio. Agregaron que esta opción evita que los usuarios reciban o envíen mensajes, llamadas, vean o publiquen estados.

Lo más importante, es que será la única aplicación que se verá afectada con la conexión a Internet. En pocas palabras, las demás funciones del dispositivo móvil continuarán sirviendo con normalidad.

La Verdad Noticias te recuerda que la app WhatsApp Plus está realizada por terceros y no pertenece al servicio de mensajería propiedad de Meta. Antes informamos un método para descubrir si esta aplicación de mensajería tiene o no virus.

¿Cómo poner en modo avión solo WhatsApp Plus?

¿Cómo poner el modo avión en WhatsApp Plus?

De clic en el icono de wifi o avión que encontrará en la parte superior de la aplicación.

Otorgue todos los permisos.

Te aparecerá un mensaje indicando si desea o no activarlo, presione “aceptar” para hacerlo.

Para desactivar el modo avión en WhatsApp Plus, solo debes realizar los pasos anteriormente mencionados. Recuerda que para descargar esta aplicación solo debes hacer lo siguiente:

Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original.

Desinstalar WhatsApp y desde tu navegador de preferencia descargar la última versión de WhatsApp Plus.

Habilitar todos los permisos solicitados por la aplicación.

Escribir tu número de celular y el código de verificación que te llegará a tu dispositivo móvil.

Recuerda que WhatsApp Plus no funcionará en tu celular si tienes descargada la aplicación original creada por Meta. A pesar de que ambas apps son de mensajería, existen varios cambios que las diferencian entre sí.

Diferencias entre WhatsApp Plus y WhatsApp

WhatsApp Plus ofrece opciones para cambiar el aspecto, colores y dimensiones.

Dentro del chat encontrarás emojis o emoticones únicos que no están en WhatsApp, sin embargo, tus contactos solo los verán si tienen descargado WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus no se puede descargar en Play Store o App Store, deberás hacerlo desde tu navegador de preferencia.

Finalmente, pero no menos importante, la versión original de WhatsApp desarrolló un cifrado extremo a extremo en sus chats, es decir, un sistema que garantiza que solo tú y la persona con la que chateas tienen acceso a esa conversación en particular.

