Truco de WhatsApp para programar un mensaje y enviarlo a la hora que quieras

WhatsApp se ha convertido en el servicio de mensajería favorito de muchas personas, pues ofrece a sus usuarios múltiples herramientas que pueden ser bastante útiles, por ejemplo ¿sabías que puedes programar un mensaje para enviarlo a la hora exacta que lo desees? esto es posible y en La Verdad Noticias te explicamos cómo hacerlo.

Sabemos que la aplicación ha tenido algunos problemas con la versión plus e incluso ha eliminado algunas cuentas que usaron esta extensión, por ello te revelamos cómo puedes programar mensajes sin necesidad de descargar dicha versión.

Si bien no es necesario descargar la versión plus, sí deberás descargar e instalar “Wasabi” la cual es compatible con dispositivos Android y puedes encontrar en Google Play. Una vez que la descargues no dudes en instalarla y aceptar los permisos correspondientes.

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp 2021?

Selecciona la fecha y hora en que se enviará tu mensaje

Si deseas programar mensajes para enviarlos a una hora específica sin tener que estar pegado al celular en esos momentos solo debes realizar los siguientes pasos:

Descarga e instala Wasavi

Pulsa el botón “+”

Selecciona “Programar mensaje”

Elige el contacto al que deseas enviar el mensaje

Selecciona la hora, día y año del envío.

Determina si se trata de una cuenta personal o una de Business

Escribe el mensaje

Da click en la opción “Enviar”

Listo tu mensaje estará programado

El mensaje llegará a tu destinatario en el día y horario establecidos. Lo mejor de todo es que Wasavi te deja modificar el texto las veces que quieras, siempre y cuando el mensaje aún no haya sido enviado. Cabe indicar que en Telegram, también puedes programar mensajes.

¿Cómo chatear en Whats sin agregar contacto?

Es posible enviar mensajes sin tener que registrar el número

Tener que registrar un contacto para poder chatear con él puede ser bastante molesto, por eso te revelamos cómo enviar mensajes a alguna persona sin la necesidad de guardar su contacto.

Lo único que debes hacer es copiar la dirección "https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX" en nuestro navegador, pero las equis debes modificarlas por la lada del país, seguidas del número de teléfono de la persona, por ejemplo si el número es de México y el teléfono es 5555555555 entonces el elnace quedará de la siguiente maneta https://api.whatsapp.com/send?phone=525555555555. Copia dicho enlace en tu navegador y listo, te enviará al chat de WhatsApp de aquella persona.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!