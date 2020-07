Triller la APP que está sustituyendo a TikTok: Así puedes subir un video

Con más de 2 mil millones de descargas de todos los tiempos, TikTok ha sido la aplicación más descargada en la App Store desde hace bastante tiempo. Pero con una prohibición en India y posibles prohibiciones de TikTok tanto en Australia como en los Estados Unidos por preocupaciones de privacidad de la compañía con sede en China, la aplicación pronto puede ver una disminución importante en el uso.

Entonces, ¿a quién debemos recurrir para todos nuestros desafíos de baile, tutoriales de maquillaje y recetas de mini cereales? Para algunas estrellas importantes de TikTok, como Josh Richards, Griffin Johnson y Noah Beck, la respuesta es la aplicación Triller.

¿Qué es triller?

Triller es una aplicación de video musical que explotó en una plataforma de redes sociales. La aplicación fue lanzada originalmente en 2015 por los creadores de la aplicación Disney Frozen: Karaoke David Leiberman y Sammy Rubin. Triller permite a los usuarios crear un mini video musical al grabar múltiples escenas diferentes adjuntas al mismo fragmento de canción y luego las edita automáticamente en una secuencia aleatoria.

Triller ha ganado popularidad entre los usuarios

¿Cómo se hace un video en Triller?

Para hacer un video de Triller, debes abrir la aplicación y tocar uno de los signos de adición en la pantalla. Luego, puede elegir de una lista de canciones populares para configurar el audio de su video musical. Una vez que sepas qué canción deseas, elije una pequeña parte de la canción con la que desea trabajar.

Después de esto, todo lo que tienes que hacer es tomar diferentes tomas. Una vez que haya terminado de grabar, toca el ícono de círculo en la parte inferior derecha de la pantalla y tendrás un video musical editado a tu alcance.

¿Cuántas personas usan Triller?

Triller trae alrededor de 64 millones de usuarios activos al mes, con un total de 130 millones de descargas de todos los tiempos, según The Los Angeles Times. Si bien este es un número impresionante, aún rehuye en comparación con la estimación de 2 mil millones de TikTok, aunque Triller no considera que TikTok sea un competidor directo ya que la aplicación está dirigida a un público mayor, informa The Los Angeles Times.

Pero si se prohíbe TikTok o si más creadores abandonan la aplicación, la demostración en Triller podría cambiar.

En marzo de este año, Triller colaboró con Snapchat y creó una forma para que los usuarios crearan contenido en Snapchat usando canciones disponibles en ambas aplicaciones y luego publicaran en su "historia de Triller". De esta manera, Triller tiene un método para llegar a los 250 millones de usuarios activos diarios de Snapchat.

¿Cómo se diferencia Triller de TikTok?

En esencia, las dos aplicaciones se crearon por diferentes razones. Triller se diseñó originalmente para ser una aplicación de video musical, mientras que TikTok se creó como una aplicación similar a Musical.ly, pero luego absorbió Musical.ly y finalmente se convirtió en una plataforma para el entretenimiento de formato corto.

Te puede interesar:TikTok sigue consiguiendo más usuarios y Facebook intentará ganarle de nuevo

Pero aparte de eso, una de las mayores diferencias entre Triller y TikTok es que TikTok tiene una interfaz de edición mientras Triller edita videos para el usuario. Esto cambia el nivel de participación que cada usuario tiene con los videos que publican en las aplicaciones. Con la posibilidad de una prohibición de TikTok, solo el tiempo dirá lo que esto significa para el futuro de las dos aplicaciones y cientos de millones de usuarios.