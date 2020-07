Triller demanda a TikTok por plagio en la creación de videos

La plataforma de video social Triller ha presentado una demanda por infracción de patente contra su mayor rival TikTok y la empresa matriz ByteDance. La demanda, que se presentó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para la División Oeste de Texas, afirma que TikTok está infringiendo la Patente No. 9.691.429 que cubre "sistemas y métodos para crear videos musicales sincronizados con una pista de audio".

La patente acredita a los cofundadores de Triller, David Leiberman y Samuel Rubin, como los inventores. Originalmente se presentó el 11 de abril de 2015 y se otorgó el 27 de junio de 2017.

La patente describe una forma de crear videos sincronizados con audio, incluso en algunos casos, cuando se capturan una o más tomas de video mientras se reproduce la pista de audio seleccionada.

La compañía dice que TikTok ahora está infringiendo esta característica al permitir a sus propios usuarios unir varios videos mientras usan la misma pista de audio.

La denuncia de Triller muestra cómo TikTok ofrece a sus usuarios la opción de elegir una sola pista de audio para reproducir junto con un video. También apunta a una publicación de blog de TikTok Newsroom con fecha del 11 de diciembre de 2019, donde la plataforma presenta un nuevo efecto de "video de pantalla verde".

La publicación describe el efecto como una forma en que los usuarios pueden grabar sobre videos que se reproducen en segundo plano sincronizados con el audio. Esto se presenta como un ejemplo del uso infractor en la demanda.

En dicha denuncia, Triller dice que TikTok recibió notificación de su infracción el 27 de julio de 2020 por correo electrónico.

TikTok no es la única compañía que ofrece una aplicación con videos sincronizados a una pista de audio como esta, pero si más grande. Hoy, la aplicación tiene más de 189 millones de instalaciones en Estados Unidos, en comparación con los más de 23 millones de Triller, según datos de la empresa de inteligencia de la tienda de aplicaciones Sensor Tower.

FOX BIZ NEWS: TikTok and Triller bad blood prompts lawsuit pic.twitter.com/v7jhr3hJE0 — Munna A (@beeplusmind) July 30, 2020

El único otro competidor que tiene más instalaciones que Triller es Dubsmash, con 41.5 millones de descargas en Estados Unidos así como Lomotif, Likee y Byte que tienen menos de 20 millones de descargas.

Triller también puede estar planeando presentar sus reclamos de patentes contra otros competidores, incluidos Dubsmash, Instagram (para su producto Reels) y Lomotif. Pero estos reclamos pueden presentarse uno a la vez, ya que los abogados trabajan para detallar cómo infringe cada aplicación en individual.

"Encontraríamos el reclamo descabellado teniendo en cuenta que Dubsmash se lanzó seis meses antes de que su servicio se lanzara en App Store y Play Store", señaló el cofundador y presidente de Dubsmash, Suchit Dash.

Hasta ahora, TikTok aún no había respondido a las solicitudes de comentarios. Ningún otro caso de Triller está archivado al momento de la escritura.

Triller se va contra TikTok

Musical.ly (que ByteDance adquirió para convertir en TikTok) también tiene una patente relacionada con "generar y compartir videos de sincronización de labios", presentada en 2016 y otorgada en 2017, pero esta patente no se menciona en la demanda.

Cuando se le preguntó a Triller cómo planea financiar dicha demanda, la compañía respondió que está respaldada por algunas de las instituciones más grandes del mundo y está preparada para llevar el asunto a los tribunales.

Triller, en realidad, está financiado por Lowercase Capital, Carnegie Technologies, la productora cinematográfica Proxima Media, Fubon Financial Holding Co. de Taiwán y GDP Venture de Indonesia. El WSJ informó el año pasado la aplicación había recaudado 28 millones de dólares en fondos de riesgo, valorando su negocio en 130 millones de dólares. Hasta la fecha, la compañía ha recaudado 37.5 millones de dólares, según Crunchbase.

La demanda llega en un momento en que la aplicación de TikTok está bajo un escrutinio creciente en Estados Unidos.

Apenas el pasado jueves, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin confirmó que la aplicación de TikTok estaba siendo revisada por el Comité de Inversión Extranjera del departamento.

Sus declaraciones siguieron a las del Secretario de Estado Mike Pompeo, quien dijo a principios de este mes que Estados Unidos estaba buscando prohibir TikTok, así como otras aplicaciones de redes sociales chinas, debido a preocupaciones de seguridad nacional.ñSi eso ocurriera, Triller probablemente se beneficiaría.

También se informó que esta semana la compañía está recaudando nuevos fondos. Fox Business confirmó que Triller estaba recaudando entre 200 y 300 millones de dólares en medio de una prohibición de TikTok.

En particular, el liderazgo de Triller está atemorizado ya que TikTok está incentivando a sus usuarios a publicar videos exclusivamente en su plataforma.

"Nos sorprendió saber que TikTok está utilizando sus fondos para pagar a los usuarios más influentes para que no publiquen en Triller, de hecho, para prohibir cualquier publicación", dijo el CEO de Triller, Mike Lu.;

Con la esperanza de capitalizar el creciente sentimiento negativo en torno a la gran tecnología, como lo demostraron las audiencias antimonopolio del miércoles, también agregó que tal movimiento era anticompetitivo por parte de TikTok.

"No es ético ni legal en nuestra opinión", dijo Lu. "Si cada empresa 200B pudiera pagar a sus clientes para que no se unieran a un competidor de inicio, el espíritu empresarial en Estados Unidos moriría y no podrían existir nuevas empresas",agregó.