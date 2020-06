Tres formas de maximizar tu experiencia con Alexa

Alexa es el servicio de voz basado en la nube de Amazon, con el que puedes realizar distintas interacciones, como pedirle la hora, preguntarle por el clima, información general de diversos temas como historia, deportes, entretenimiento, reproducir música e incluso controlar dispositivos de casa inteligente que sean compatibles.

¿Sabías que la experiencia entre Alexa y cada usuario puede personalizarse? Podrás pedirle que te dé el resumen de las noticias más importantes y te dará las de los medios que tu hayas configurado. También podrá decirte las actividades que tienes programadas en tu calendario y mucho más. Si quieres saber de qué otras formas puedes configurar a Alexa, acá te dejamos algunas.

Identificará a la persona que le habla

¿Más de uno en casa habla con Alexa? No hay problema, Alexa puede reconocer distintas voces y saber quién le está pidiendo o preguntando algo. ¿Cómo? es muy sencillo, sólo nec esitas decir, “Alexa, aprende mi voz” y realizar algunas pruebas, Alexa te irá guiando. Disponer de un perfil de voz te permitirá tener una experiencia única y personalizada.

Por ejemplo, para hacer compras por voz en amazon.com.mx a través de Alexa, lo único que necesitarás es pedírselo. Si se acabaron las pilas de algún control remoto en casa, sólo di, “Alexa, compra pilas”; Alexa buscará opciones y te dirá o mostrará las opciones (en caso de tener un dispositivo con pantalla como el Echo Show 5 o Echo Show 8). Una vez que le digas la selección de tu preferencia, pídele que la compre.

Echo Show 8

Si te preocupa que alguien más haga compras a través de tus dispositivos, al tener perfiles de voz tendrás un control de éstas y así evitarás pedidos no deseados, ya que Alexa identificará si la petición viene o no del propietario de la cuenta, y en caso de que no sea él / ella, le solicitará un código para efectuar la compra. Éste lo configuras desde la app de Alexa en tu celular, en Configuración de la cuenta> Compra por voz> Activar el código de voz y seleccionando 4 dígitos.

¿Eres de los que ponen las noticias, pausas, haces otra cosa y vuelves? Mantén el hilo de tu resumen de noticias, Alexa cuenta con Skills, que son similares a las apps de tu celular. Las puedes habilitar desde la app de Alexa y acomodarlas en el orden en que te gustaría escucharlas. Con el perfil de voz, cuando Alexa reconozca quién le habla, omitirá automáticamente las noticias que ya haya escuchado ese perfil.

La comunicación con tus seres queridos es muy importante e incluso para esto, el perfil de voz será de mucha utilidad. Con Alexa puedes mandar mensajes o llamar a tus contactos que tengan la app de Alexa, una cuenta de Skype, un Echo o un dispositivo habilitado con Alexa, es importante mencionar que son llamadas Alexa-Alexa, no llamadas telefónicas ni mensajes de texto tradicionales. Cada perfil de voz podrá asociar un número de teléfono diferente en la app y tener sus listas de contactos disponibles y con ello llamar o mensajear contactos de Alexa.

Para que una segunda persona pueda tener acceso a sus propios contactos, deberá iniciar sesión en la app de Alexa con la misma cuenta de Amazon donde se encuentran registrados el o los dispositivos. Una vez iniciada la sesión, esta persona debe seleccionar “Soy otra persona” e ingresar su número telefónico en configuración dentro del apartado de comunicación y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Así, si más de uno tiene el mismo nombre de un contacto, por ejemplo, “mamá”, Alexa reconocerá qué voz hace la petición y llamará al contacto correspondiente.

Rutinas

Alexa puede hacer una serie de acciones a partir de un solo comando de voz. Por ejemplo, puedes programar una rutina para el comando: “Alexa, empieza mi día”, y desde la app de Alexa puedes configurar lo que hará a partir de ese comando como responderte con los buenos días, darte el pronóstico del clima y el resumen de noticias. O bien, puedes configurarla para que ponga tu canción favorita, te cuente un chiste o incluso prenda algún foco inteligente compatible que tengas, tú decides. Las rutinas las puedes hacer así:

Ve al menú de la app de Alexa y selecciona Rutinas. en la esquina superior derecha. Selecciona el icono de +en la esquina superior derecha. Selecciona Cuándo y luego elige cómo activar la rutina, ya sea por voz, en una hora específica, a partir de sensores de movimiento o, incluso, después de que suene una alarma que hayas configurado. y, a continuación, elije la acción finalizada. Selecciona Agregar accióny, a continuación, elije la acción finalizada. En Desde, selecciona cuál dispositivo controla tu rutina Toca Crear.

Respuestas personalizadas

Hacer que Alexa y tú tengan una comunicación única es muy divertido y fácil de hacer. Repite los pasos para configurar una rutina y al agregar una acción, elije Alexa dice y luego selecciona Personalizado. Escribe el mensaje (hasta de 250 caracteres), guarda la rutina y listo, cada vez que tú uses la frase que determinaste para activarla, Alexa dirá lo que elegiste. Así, cada que te dé flojera hacer ejercicio, llegues a casa o necesites ánimo para hacer algo, Alexa te motivará y responderá como tú prefieras. Alexa está hecha para ofrecer una experiencia familiar 100%, por lo que los mensajes seleccionados serán reproducidos de acuerdo con los lineamientos del servicio de Amazon.

Éstas son algunas formas en las que puedes sacarle provecho a Alexa.