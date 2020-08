Total War Saga: Troy está totalmente gratis hoy 13 de agosto, mira cómo tenerlo

Epic Games Store anunció que solo por hoy, 13 de agosto, los usuarios de la plataforma con cuenta podrán obtener totalmente gratis el nuevo episodio de Total War Saga: Troy para PC.

Las noticias de hoy anunciadas por SEGA y Epic Games, indican que este juego gratuito sólo podrá conseguirse el día de hoy, siendo este título uno de los más esperados de Creative Assembly.

Este estreno celebrado el día de hoy en todo el mundo no pudo llegar de mejor forma, y es que un descuento no fue suficiente, echaron la casa por la ventana y ofrecen el juego para siempre sin ningún costo.

Ahora viene lo interesante, cómo descargar gratis Total War Saga: Troy desde Epic Games Store. Como ya es usual, Epic Games Store, cambia semanalmente los videojuegos gratuitos y aún está disponible gratis por unas cuantas horas The Alto Collection y Remnant: From the Ashes.

Total War Saga: Troy totalmente gratis en Epic Games Store

Epic Games Store regala Total War Saga: Troy

Para poder obtener el juego gratis basta con acceder a la página de Epic Games Store, iniciar sesión con tu cuenta, una vez que estés en tu cuenta, pulsa sobre Total War Saga Troy y después sobre OBTENER, ahí seleccionaremos la opción de descargar el juego, el cual solo se podrá ejecutar por medio del launcher de Epic Games.

Pasadas las 24 horas del juego gratuito, este incrementará su precio a los US $32.49, así que es una gran oportunidad de obtener un juego nuevo de muy buena calidad y lo mejor de todo, completamente gratis.

TE PUEDE INTERESAR: Descarga tres juegos gratis de la Epic Games Store

Para poder jugar Total War Saga: Troy, tu computadora debe cubrir ciertos requisitos, los cuales son contar con un procesador Intel Core i5-660 con 8 GB de memoria RAM, 26 GB de espacio libre en disco y una tarjeta gráfica Nvidia GTX 970, y el sistema operativo puede ser Windows 7/8/10 pero con la condicionante de que sea 64 bits.