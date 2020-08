Tokio Video Gamers: El primer bar de videojuegos clásicos ¡El paraíso!

Si bien los bares de videojuegos son populares en Japón, operan en una especie de área gris. En 2018, por ejemplo, hubo casos en los que se cerraron bares de videojuegos por reclamos de derechos de autor. Incluso la gente fue arrestada. Sin embargo, Tokyo Video Gamers llegó es el primer establecimiento en contar con las licencias oficiales.

Los bares de videojuegos generalmente permiten a los clientes jugar gratis mientras les cobran por las bebidas. La Association of Copyright for Computer Software (ACCS) ha señalado que no obtener el permiso de los creadores violaba los derechos de autor. En 2011, ACCS pidió a los bares de juegos en Japón que se adhieran a la ley de derechos de autor.

El nuevo bar Tokyo Video Gamers, que está programado para abrir en Akihabara este septiembre, afirma ser el primer bar de videojuegos en Japón en obtener el consentimiento oficial de varios fabricantes de juegos.

Tokyo Video Gamers también tiene merchandising con licencia oficial.

Tokio Video Gamers cuenta con juegos de Sega

El establecimiento de entretenimiento cuenta con la cooperación de Sega, Arc System Works, SNK, City Connection (que posee los derechos del catálogo de Jaleco), G-Mode (que posee los derechos de los juegos de Data East y, en Japón, Tetris), Paon DP (que también posee los derechos de algunos juegos de Data East) y Dotemu SAS.

Ahora que se ha abierto una barra de juegos con licencia oficial en Japón, ciertamente parece eliminar gran parte del área gris que rodea a otros establecimientos. No está claro si también necesitarán trabajar con compañías de juegos y titulares de derechos de autor.

Este sitio que combina juegos y comida

Te dejamos algunas imágenes dentro de Tokyo Video Gamers, que parece tener una barra surtida bastante estándar (nada muy raro o elegante), pero debería complacer a las personas que quieran beber cócteles y cerveza mientras juegan juegos retro.