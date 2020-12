Todos los Samsung Galaxy S21 serían de plástico

Los rumores sobre el Samsung usando plástico en el Galaxy S21 básico son cada vez más fuerte, un medio coreano acaba de confirmar que tiene información muy importante sobre los materiales elegidos para la serie Galaxy S21.

Según este medio absolutamente todos los dispositivos de la serie estarán construidos en policarbonato reforzado, que es básicamente plástico. Sí, la fuente habla de todos los dispositivos lanzados bajo la serie Galaxy S21 y no solo el terminal más básico.

¿Es una buena idea?

Que el modelo más básico de la serie Galaxy S21 sea de plástico no está justificado, a pesar de ser el terminal más básico de la serie sigue siendo una gama alta de unos 800 o 900 euros/dólares.

Por ello que Samsung decida incluir plástico en su trasera como si de un gama media se tratase es bastante vergonzoso más cuando la mayoría de dispositivos de gama media ya tienen una trasera de cristal.

Ahora que sabemos que toda la serie Galaxy S21 podría llegar con el mismo material (plástico) no sabemos muy bien cómo gestionarlo. La decisión nos parece tan mala que nos deja pensar que hay una verdadera razón tecnológica detrás. ¿Tendrá una carga inalámbrica especial? ¿El plástico está ahí por algún motivo?

Es bastante curioso ver que Samsung podría lanzar un Samsung Galaxy S21 Ultra de plástico. ¿Cómo justificará la compañía el vender un móvil de 1.500 euros/dólares con un material así?

¿Samsung acierta?

Hay muchos usuarios que defienden el uso del plástico en la trasera de los smartphones, es cierto que hay ciertas ventajas a la hora de utilizar este material, como por ejemplo, el peso.

Un celular de plástico siempre será más ligero que ese mismo celular con una trasera de cristal, eso sí, la diferencia en la calidad general del dispositivo podría no estar justificada por esta ligera rebaja en el peso.

Tener una trasera de plástico también es positivo cuando el celular se cae desde una distancia importante, pues lo más probable es que no se rompa en la caída.

Con el cristal hay bastantes probabilidades de que la parte trasera se agriete pero es algo que no está justificado, pues una persona que gasta 1.000 euros/dólares en un dispositivo no quiere que sea de plástico por si se le cae.

Si alguien gasta 1.000 o 1.500 euros/dólares en un celular no espera que tenga el mismo material que un celular de 150 euros/dólares. Las criticas de los usuarios con el Note 20 se contaron por miles, algo que podría repetirse si Samsung vuelve a la carga con el plástico.

Por muy bueno que sea el plástico utilizado no dejará de ser eso, plástico, y también de dar una impresión de peor calidad que una trasera de cristal bien acabada. Por no hablar del coste que se ahorra Samsung al utilizar plástico y no cristal, ¿lo notaremos los usuarios en el precio final?

En todo momento estamos basando esta opinión en una filtración que no podemos confirmar oficialmente. La fuente es fiable, pero habrá que esperar para conocer la decisión final de Samsung. Por nuestra parte creemos que es bastante bochornoso querer tener el mejor celular del mercado y no incluir los mejores materiales. ¿Te imaginas a Apple lanzando un iPhone 12 Pro Max de plástico?