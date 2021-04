Todo sobre WhatsApp, tipos, trucos, cómo se descarga y más

La historia de WhatsApp comenzó en 2009 cuando sus creadores, Brian Acton y Jan Koum, dejaron su trabajo en Yahoo! para viajar por el mundo.

Pero pronto, sus ahorros comenzaron a hundirse y tuvieron que solicitar un trabajo en Facebook, sin embargo esto no funcionó; pero este fracaso los llevó a emprender un nuevo viaje en la vida: WhatsApp.

Todo comenzó cuando Jan Koum compró un iPhone en enero de 2009 y pronto se dio cuenta del potencial de la industria de las aplicaciones en la App Store que tenía pocos meses de antigüedad. Buscaba crear una app que muestre estados junto a los nombres de los usuarios.

Koum logró desarrollar la aplicación iOS e incorporó el “WhatsApp inc.” en California el 24 de febrero de 2009 con el nombre “WhatsApp” haciendo un juego de palabras con “what's up” qué significa “qué pasa” y la abreviación de aplicación “App”.

En junio de 2009, Apple lanzó la actualización de notificaciones push. El motivo de esto fue recordar a los usuarios cuando no están usando una aplicación instalada. Jan aprovechó esto e hizo algunas modificaciones enviando notificaciones automáticas a sus amigos cada vez que un usuario cambiaba su estado.

En 2014, Facebook adquirió la empresa por 19 mil millones de dólares.

En febrero de 2014, Facebook adquirió la empresa por 19 mil millones de dólares. La empresa de Mark Zukemberg pensó que esta app sería su potencial competidor futuro, ya que había superado a Facebook Messenger en lo que respecta a la tasa de participación. En ese momento, Facebook tenía la misión de convertirse en una empresa centrada en los dispositivos móviles y hacer de la mensajería un servicio central.

Como era de esperar, Facebook le agregó su toque a la famosa app; inicialmente, los datos como el número de teléfono verificado, el estado y la imagen de perfil. Luego, se agregaron funciones enfocadas en los negocios y así ha estado actualizando constantemente.

Grupos de WhatsApp

Los Grupos de WhatsApp te permitarán hablar hasta con 256 personas en un mismo chat.

El chat grupal o grupo de WhatsApp es una característica popular de la famosa aplicación que te permite conectarse con un número de personas. Estas asociaciones tienen un límite de usuarios, ya que solo pueden estar 256 personas en un chat.

Crear un grupo es simple. Para comenzar, presiona los tres puntos en la esquina superior derecha. Luego, seleccione “Nuevo grupo” y las personas que le gustaría agregar al grupo.

El siguiente paso es agregar un nombre y listo, pero no te preocupes, puedes cambiar los nombres después.

Vaya a Configuración

Haga clic en el ícono del lápiz

Ingrese su nuevo nombre de grupo

Algunas de las características menos conocidas de los grupos son la llamada y la videollamada grupal. Sin embargo esta opción solo se puede realizar con un máximo de 8 personas.

Para iniciar una llamada, presione el icono de teléfono + en la parte superior de su grupo. Una vez presionado, puede seleccionar a sus participantes en la parte inferior de la pantalla y elegir entre una llamada de voz o una videollamada.

Estados de WhatsApp

Los estados en esta aplicación de mensajería instantánea es una de las carcaterísticas que más difrutan los usuarios.

Cuando WhatsApp se lanzó por primera vez en 2009, status o estado era una de las características más intrigantes. En lugar de simplemente decir “Disponible” u “Ocupado”, los usuarios pueden poner cualquier texto en el campo que aparece junto a su nombre.

El estado se convirtió rápidamente en la forma preferida de informar a las personas sobre lo que estaba pasando en su vida.

En 2017, la famosa aplicación renovó esta función. Ahora es similar a Snapchat e Instagram Stories, mientras que la función anterior ahora ha evolucionado a "Acerca de" o “información”.

Los estados desaparecen después de 24 horas de haberlo subido, se puede compartir fotos, videos, texto, enlaces y GIF. De forma predeterminada, el estado solo se activa entre dos usuarios que tienen los datos de contacto de cada uno guardados en sus contactos. Si no tiene el número de alguien guardado en sus contactos, esa persona no podrá ver su mensaje de estado.

Para publicar en esta modalidad, abre la sección de “Estado” y toque el botón “Agregar a mi estado” desde la parte superior. Esto abrirá la vista de la cámara. Si desea tomar una foto, toque el botón del obturador. Para capturar un video, mantenga presionado el botón del obturador. Toca dos veces en el medio para cambiar entre las cámaras.

Para cargar una foto o un video de su galería, toque el botón Galería en la parte inferior derecha. Toque el botón “Enviar” para agregarlo a su estado.

Solo puede publicar videos de hasta 30 segundos. Si selecciona un video más largo, se le pedirá que lo recorte antes de publicarlo.

Imágenes para WhatsApp

Con WhatsApp puedes enviar más de una imagen a la vez, pero estas siempre perderán resolución.

La imagen de perfil es la manera en que te muestras al resto de los usuarios que utilizan esta famosa aplicación y una forma para que la gente sepa que eres tú la persona que se encuentra enviando los mensajes.

Cuando inicias por primera vez en la app, esta te da la opción para ingresar una imagen, la cual puedes cambiar las veces que quieres simplemente realizando algunos pasos fáciles.

Abre la aplicación en tu móvil o en la versión web

Toca “más opciones”

Configuración

Toca tu foto de perfil

Toque Galería para elegir una foto o tomarte una con la cámara

Enviar imágenes para WhatsApp ahora es más fácil. Puedes seleccionar varias imágenes de una vez y enviarlas a un grupo, chatear o transmitirlas a tu lista de contactos . Sin embargo, cuando se envía una imagen, la plataforma cambia de tamaño y la imagen enviada no tiene la misma calidad que la original.

Es posible ocultar su foto de perfil a personas que no están en sus contactos. Le sugerimos que haga esto, ya que mejorará su seguridad en línea. Sin embargo, no es posible ocultar su foto de perfil solo a contactos específicos.

Emojis

Existen más de dos mil emojis en la aplicación, pues los diseños se actualizan constantemente.

Los emojis de WhatsApp se han vuelto indispensables en las conversaciones tanto de los más jóvenes como de los usuarios con más tiempo en la famosa aplicación.

Lo primero que necesitas saber es que un emoji es una pequeña imagen o símbolo digital utilizado para transmitir una idea o sentimiento.

Hasta el momento, existen más de dos mil emojis, también llamados emoticones, en la aplicación, esto debido a que año con año se van actualizando e incluyendo nuevos diseños.

Uno de los puntos más complicados para los usuarios es saber el significado de los emojis con la intención de utilizarlos adecuadamente en caso de ser necesario.

Los emojis más utilizados:

Cara sonriente

Cara llorando de risa

Cara sonriendo con corazones

Cara llorando fuerte

A pesar de que estos son los más comunes, existe una gran variedad de emojis que te ayudarán a expresar lo que quieres solo con utilizarlo, recuerda que la imaginación es el límite y que puedes combinar tantos como desees.

Stickers

Los stickers se han convertido en la nueva forma de comunicación entre los usuarios de la aplicación.

Los sticker de WhatsApp son una versión más moderna y con más vida que los emojis, su logotipo es un pequeño cuadrado con la esquina inferior derecha despegándose ligeramente.

Los stickers son mucho más flexibles que los emojis, ya que pueden estar formadas por imágenes, bocetos o incluso gráficos. Esto agrega más flexibilidad a la forma en que los usuarios pueden expresarse. Las pegatinas en las plataformas de mensajería no son realmente nuevas, y rivales como Hike y Telegram han tenido esta función durante años.

Pasos para descargar y utilizar stickers:

Abrir un chat

Vaya al icono de stickers

Seleccione el símbolo de “+”

Descargue el paquete que desea

Toque “atrás”

Busque y seleccione el sticker o pegatina que desee enviar

Uno de los trucos más utilizados por los jóvenes y no tan jóvenes es guardar los stickers de su agrado para utilizarlo. Lo único que tiene que hacer es seleccionar la pegatina nueva y tocar “Añadir a Favoritos” o “Ver paquete de stickers” en caso de buscar algún otro diseño u opción.

¿Qué significa estar en línea en WhatsApp?

Estar "en línea" en WhatsApp, significa que el contacto tiene la aplicación abierta y que se está conectado a Internet.

Una de las maneras más efectivas para saber si alguien está en línea en WhatsApp es estar atento a todas las indicaciones que la plataforma trae. Por si no lo has notado, cuando entras a un chat abajo del nombre te podrían aparecer dos opciones: la última vez que se conectó o si está en línea.

En línea significa que el contacto tiene la aplicación abierta en primer plano en su dispositivo y está conectado a Internet, lo que significa que está activo la red social.

El estado “Visto por última vez” debajo del nombre de la persona en la conversación se refiere a la última vez que utilizó la app. En su configuración de privacidad, tiene la opción de controlar quién puede ver cuándo accedió por última vez a la aplicación. Para cambiar su configuración de privacidad, ingrese a la sección “cuenta” y haga clic en “privacidad”, se le pedirá que cambie quién ve su ”Última vista” a todos, mis contactos o nadie. Si decide que no desea compartir su estado de "última vez visto", no podrá ver el estado de última vez que vieron otras personas.

Cómo recuperar mensajes de WhatsApp

Recuperar mensajes de WhatsApp sí es posible.

Cómo recuperar mensajes de WhatsApp es una pregunta frecuente y esto no tiene que ser tan complicado como lo estás pensando, tampoco necesitas ser hacker para poder lograrlo ya que solo necesitas cinco sencillos pasos para poder restaurar tus textos.

Elimina la aplicación. Descárgala de nuevo. Instálala en tu móvil. Abre la aplicación. Haz clic en “Restaurar el historial”

Recuerda no usar aplicaciones de terceros ya que estos podrían robar información personal e, incluso, visualizar tus conversaciones privadas así que no debes fiar en todas las aplicaciones que te ofrezcan recuperar tus mensajes. Si esto no te funciona recuerda especificar en tus búsquedas si tu celular es android o apple ya que esto podría interferir en el método para lograr tu objetivo.

Los cinco pasos anteriores que te mencionamos funcionarán perfectamente y sin ningún problema en el caso que hayas guardado una copia de seguridad. De esta manera podrás restablecerlo de manera tradicional sin perder ningún tipo de información.

Cómo saber si me bloquearon

Si no puedes ver la segunda palomita de verificación (mensaje entregado), seguramente te bloquearon de WhatsApp.

Si sospechas que alguien te ha bloqueado pero no sabes cómo descifrarlo, aquí te dejamos un par de indicadores para que dejes las dudas atrás y no tengas la incertidumbre sobre por qué alguien ya no responde tus mensajes.

Ya no puedes ver el contacto visto por última vez o en línea en la ventana de chat.

No ves actualizaciones en la foto de perfil de un contacto.

Cualquier mensaje enviado a un contacto que te haya bloqueado siempre mostrará una marca de verificación (mensaje enviado) y nunca mostrará una segunda marca de verificación (mensaje entregado).

Las llamadas que intentes hacer no se realizarán.

Si ves todos los indicadores anteriores para un contacto, esto podría significar que el usuario te está bloqueando. Sin embargo, existen otras posibilidades.

En las respuestas de Whatsapp te aclaran que han hecho esto intencionalmente ambiguo para proteger tu privacidad cuando bloqueas a alguien. Por lo tanto, no hay manera de decirte a ciencia cierta si alguien más te está bloqueando.

Trucos de WhatsApp

Esta es una de las aplicaciones que más suelen consultar las personas en sus teléfonos móviles así que aquí te diremos un par de trucos para mantener tu perfil actualizado, muy cómodo y personalizado a tu manera.

Para empezar, los fondos de pantalla de WhatsApp se pueden cambiar a tu manera, tu puedes elegir que colocar en este lugar de una sencilla manera, solo basta con abrir la configuración en la aplicación para posteriormente elegir “Chats” y seleccionar “Fondo de pantalla”, de esta manera la app abrirá las imágenes de tus carpetas o carrete y podrás elegir alguna de tus fotos o wallpapers guardados.

Otra forma de personalizar tus conversaciones de WhatsApp es dándole formato a tus mensajes con cursiva o textos en negritas.

Cursiva: Para escribir texto en cursiva, coloca un guión bajo antes y después del texto.

Negrita: Para escribir texto en negrita, coloca un asterisco antes y después del texto.

Tachado: Para escribir texto tachado, coloca una tilde antes y después del texto.

Ejemplos:

_tu texto_

*tu texto*

~tu texto~

Cómo poner el modo oscuro

En Android, puedes configurar el modo oscuro desde: “Ajustes” + “Chat” y “Tema”.

El modo oscuro en las aplicaciones es muy importante ya que estos te ayudaran a proteger tu vista de la luz cuando utilizas el móvil por muchas horas y aunque no es una función nueva, muchos usuarios aún no saben cómo activarla en sus teléfonos celulares así que aquí te diremos cómo hacerlo de manera fácil y rápida para Android y iPhone.

Para Android debes pulsar los “tres puntos” de la parte superior derecha para después elegir “Ajustes” + “Chat” y “Tema”.

Para iPhone puedes ir directamente a “Configuración” de tu móvil y seleccionar “Pantalla y brillo”. Después presionas “Apariencia” y eliges si quieres Claro y Oscuro. En esta parte de tu celular también podrás determinar que tan oscura quieres tu pantalla, lo cual es realmente importante ya que te permite personalizar la cantidad de luz de tu móvil.

En la actualidad la mayoría de las aplicaciones ofrecen el modo oscuro el cual también ofrece el ahorro de la batería por lo que cada vez más personas utilizan este método para hacer durar más las cargas de sus teléfonos.

Retos para WhatsApp

Es posible realizar diversos retos desde la aplicación para jugar con tus amigos.

Los retos para WhatsApp se han convertido en una constante para pasar el rato en la aplicación y cada vez son más las personas que buscan algo interesante para mandar a sus amigos o que simplemente lo reenvía en cuanto le llega alguno. Este tipo de retos inició desde que la gente únicamente se comunicaba por correo electrónico y después por el eterno Messenger, en donde también se difundían retos y fue la primera herramienta de mensajería instantánea que se viralizó y era esencial para millones de personas como lo es ahora WhatsApp.

En internet puedes encontrar retos muy divertidos para mandarle a tus amigos y pasar un rato agradable respondiendo algunas preguntas o incluso compartiendo imágenes o memes.

Ejemplos de retos: Ten una cita online conmigo. Envíame una nota de voz diciéndome que me amas y coloca nuestros nombres en tu estado. Tómate una selfie divertida y envíamela, entre otras.

Enviar cadenas

La aplicación de mensajería instantánea se utiliza frecuentemente para viralizar cadenas de distintos tipos: amor, amistad, religiosas, entre otras.

Enviar cadenas por WhatsApp se ha vuelto una constante en diferentes grupos, muchas personas buscan en google diferentes mensajes motivacionales o de amor, familia y amistad para compartir con sus seres queridos.

Una cadena por redes sociales puede ser una muestra de cariño ideal para romper el silencio o para iniciar una conversación. Los temas principales que la gente suele buscar es de amor, amistad y sobre agradecimiento.

Las cadenas son un tipo de mensajes que tienen como finalidad generar un número indeterminado de copias por medio de la interacción de millones de usuarios, los cuales todos los días suelen compartir de manera natural distintos tipos de archivos a través de las distintas redes sociales.

WhatsApp es uno de los medios más utilizados en el mundo entero y suelen usarlo para compartir todo tipo de cadenas y debido a su naturaleza, el tráfico en esta clase de mensajes se da de una forma extremadamente fácil.

Espiar en WhatsApp 2021

Espiar en WhatsApp es sumamente complicado ya que los algoritmos que se implementaron después de la compra de Facebook lo han hecho casi impenetrable, sin embargo, sí existen métodos para vigilar algunos chats, pero solo en el caso de que la persona que esté utilizando la aplicación de mensajería instantánea sea un menor de edad.

Como padres, pueden utilizar diferentes plataformas para tener un control sobre lo que sus hijos platican o con quienes hablan, ya que han sido miles los casos de personas que se aprovechan de las redes sociales para engañar a niños y cometer crímenes. Así que estas son algunas de las opciones que puedes descargar.

Phone Monitor

Mobile Monitor

Top Spy Apps

Estas tres aplicaciones son una excelente opción para espiar el WhatsApp de tus hijos y estar completamente seguros que ocupan su celular para cosas productivas como sus tareas, conversaciones con sus amigos o simplemente para sus videojuegos.

¿Es posible hackear WhatsApp?

Es posible hackear WhatsApp a través de diferentes aplicaciones externas.

Una de las preguntas más recurrentes entre los usuarios es si es posible hackear Whatsapp, ya sea para recuperar una cuenta o acceder a la de terceros sin que estos se den cuenta para poder espiar sus conversaciones desde un dispositivo externo, siendo una de las búsquedas más consultadas.

Existen muchas formas de acceder a las conversaciones de otra persona en la aplicación, siendo una de estas a través de su plataforma web abierta desde un teléfono móvil, con la cual puedes iniciar sesión y todos los mensajes que esa persona reciba llegarán a tu teléfono pero es una de las más riesgosas ya que el usuario puede notarlo fácilmente.

Asimismo, existen una gran cantidad de aplicaciones que ofrecen esta posibilidad, donde al descargarlas te dan las opciones de rastrear o espiar los mensajes de otras cuentas de Whatsapp desde tu dispositivo móvil o computadora, aunque no todas son muy confiables.

A través de la mensajería instantánea, se han implementado muchas formas de infectar dispositivos para hackear la app, siendo una de las más recientes vía SMS, con el que con ayuda de un virus, la aplicación te envía un mensaje con un código de seis dígitos, así como un link al que deberás entrar y seguir ciertas instrucciones.

Posterior a esto, uno de tus contactos, (que ya ha sido infectado previamente) te pedirá el código que acabas de recibir, y si accedes a entregarlo, estarás dando autorización para poder entrar a tu cuenta, y es una acción imposible de revertir.

Actualizar WhatsApp

Las actualizaciones en la aplicación son obligatorias.

Como cualquier aplicación, Whatsapp también requiere de actualizaciones constantes en su plataforma, las cuales se aplican automáticamente dependiendo de la relevancia que tengan, pues algunas sólo incluyen ciertas mejoras menores que ni siquiera notan los usuarios.

Sin embargo, en ciertos periodos de tiempo la misma aplicación te advierte con una notificación sobre la necesidad de actualizar el software, dando una fecha límite para realizar esta actividad, de lo contrario no podrás usar el servicio de mensajería instantánea de manera normal.

Para actualizar Whatsapp, lo único que tienes que hacer es ingresar a la Play Store si tu dispositivo es Android o a la App Store si tienes un iPhone, donde simplemente tendrás que buscar en la plataforma la aplicación de Whatsapp, y te aparecerán dos cuadros de opciones.

Uno de ellos es para desinstalar la aplicación, mientras que el otro es para actualizarla, siendo este el que debe seleccionarse, para después tener que esperar unos minutos mientras la actualización se descarga y se instala, completando así el proceso sin ninguna dificultad.

Falla WhatsApp

Una de las fallas más frecuentes en la aplicación es la pérdida de conexión.

Las fallas en Whatsapp son bastante comunes, ya que además de la caída del servicio de forma periódica, existen otros ámbitos de la aplicación que presentan problemas con los usuarios, tanto en la versión original en móvil como en la plataforma web, los cuales continúan sin solución por parte de los desarrolladores.

Una de estas es la pérdida de la conexión, ya que en la plataforma web, uno de los problemas constantes es la vinculación de tu celular con la versión para pc o mac, ya que aunque tengas una conexión a internet bastante estable, la interfaz desconecta el servidor constantemente, algo que resulta bastante incómodo para los usuarios.

Otro de los fallos es la pérdida de mensajes o el retraso de su envío, ya que en la mayoría de las ocasiones, los mensajes toman varios minutos para ser enviados, así como la actualización de la base de datos diaria, misma que no permite usar el teléfono mientras se realiza, y ha pasado de dos a tres minutos a extenderse hasta los 20 en algunos casos.

Copia de seguridad WhatsApp

WhatsApp crea una copia de seguridad cada 24 horas.

La copia de seguridad de Whatsapp o respaldo, es la actividad que realiza la aplicación a una hora específica del día para guardar todo el contenido enviado y recibido en el servicio de mensajería instantánea, el cual se realiza de forma automática en los celulares.

Asimismo, también se puede realizar de forma manual, accediendo a los ajustes de la aplicación, seleccionando la categoría ‘chats’, y posteriormente la opción de ‘copia de seguridad’, dándote la opción de respaldar los mensajes, fotos, videos y notas de voz recibidas durante las últimas 24 horas.

Por otro lado, Whatsapp te da la opción de alojar la información en la nube de tu cuenta de Google Drive, donde puedes escoger en qué cuenta quieres respaldar tus datos, y recuperarlos en caso de robo o extravío de tu celular, si se descompone o si borras algo por error, accediendo simplemente a la opción de ‘exportar chats’ desde la configuración y esta restaurará tu información alojada en la nube.

API WhatsApp

API es una herramienta de la versión Business.

Todos sabemos que Whatsapp Business es la versión de la aplicación para los negocios y empresas, la cual ofrece ciertas herramientas con las que no cuenta la versión original, como la respuesta automática y de información para los contactos que se comuniquen contigo si la tienes instalada.

Sin embargo otra de las ramas de la app es Whatsapp API, que por sus siglas en inglés significa ‘Interfaz de programación de aplicaciones’, es una herramienta de Business que permite una comunicación más fácil con tus clientes, no sólo a nivel local, sino en todo el mundo.

Esta versión está diseñada para medianas y pequeñas empresas, en las que debes asociarte con uno de los proveedores empresariales globales de al app, quienes te ofrecerán las mejores opciones y las que mejor se adapten a tu negocio para mejorar con creces la interacción con clientes potenciales y por ende, tus ganancias.

Booking.com y Wish son algunas de las empresas que emplean esta herramienta, y seguramente has visto el alcance y facilidad de enfoque y comunicación que tienen, por lo que si tienes un negocio y quieres que crezca rápidamente, esta es una opción que te interesa.

WhatsApp Aero

Esta versión de la aplicación te permitía personalizarla a tu gusto.

Como te hemos informado con anterioridad a lo largo de esta interesante nota, la aplicación de mensajería instantánea posee una gran gama de versiones de su interfaz, las cuales cumplen con tareas específicas dependiendo de tus necesidades de comunicación.

Whatsapp Aero es una de ellas, y se refuerza en el código de fuente de la aplicación, con la cual puedes modificar las características de tu aplicación, siendo muy similar a otra versión llamada Whatsapp Fouad Mods, teniendo como única diferencia el sistema operativo que la soporta.

Para poder usar esta versión de la app, tendrás que tener Android 4.0 o versiones superiores, ya que sólo funciona en estas, y otorgaba al usuario una mejor experiencia al usar la aplicación, debido a que podías modificarla a tu gusto.

Entre las opciones que ofrecía esta versión se encuentra la posibilidad de saber quién visitó tu perfil de usuario, ocultar el contenido multimedia en tu galería, ocultar el double check o tu estado de conexión, cambiar las fuentes, y enviar archivos con formatos que la versión original no permite, razones por las que se volvió tan popular.

Desafortunadamente la aplicación tuvo que cerrar a pesar de ser muy prometedora debido a la presión que se ejerció sobre sus desarrolladores, sin embargo debido a que era una de las más utilizada por sus usuarios, podría ser restablecida en el futuro, aunque por el momento los directivos de la app de mensajería instantánea no han hecho ninguna declaración al respecto.

WhatsApp Plus

Actualmente, la versión ‘plus’ de la app está totalmente extinta.

Todas las aplicaciones tienen su versión ‘premium’, por supuesto esta no sería la excepción, pues en el año 2012 surgió ‘Whatsapp Plus’, la versión mejorada de la app, creada por un programador originario de España llamado Rafalense, la cual tuvo un éxito impresionante durante sus primeros años.

Al igual que Aero, esta versión de Whatsapp ofrecía una gama de herramientas que no podías ejecutar en la app principal, además de que una de sus características más destacadas era que el logotipo cambió a color azul en lugar del clásico verde que todos conocemos.

Para poder usar esta app necesitabas desinstalar la versión original, y podías modificar tus chats, menú y toda la intefaz como más te gustara, aunque debido a la eliminación de cuentas y restricciones de los desarrolladores principales, Rafalense dejó el proyecto en el año 2015, y aunque siguen habiendo versiones similares, la versión ‘plus’ de la app está totalmente extinta.

Si tuviste la suerte de usar la versión plus de la app y te decepcionaste tras su cierre, puedes continuar experimentando con sus herramientas con ‘Plus Messenger’, una aplicación que tiene herramientas muy similares, aunque está basada mayormente en Telegram, pero cabe mencionar que también Rafalense es el desarrollador de la misma.

Con esta versión tenías ventajas como una mejor personalización de tu cuenta, un catálogo de emojis más extensos y aumentar la capacidad de envíos, pues podías compartir archivos de hasta 50 mb.

Sin embargo también tenía desventajas, como la lentitud de las actualizaciones y que no se trataba de una app certificada por la original, por lo que tus datos podían correr riesgos de exposición, e incluso podías ser bloqueado permanentemente de la versión original por usar este mod.

WhatsApp Business

Esta versión de la aplicación se creó para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

WhatsApp Business es una aplicación de mensajería instantánea gratuita, al igual que su versión original “Messenger”, cuyo objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a conectar con sus clientes a través de herramientas para automatizar, organizar y responder rápidamente los mensajes.

Incluye los servicios usuales de la aplicación, como el envío de fotos y mensajes, sin embargo, también te permite crear un perfil de empresa para mostrar información relevante, como la dirección, el correo electrónico y la página web.

Asimismo, puedes utilizar etiquetas para organizar tus chats, crear catálogos para compartir tus productos y servicios, compartir enlaces directos para facilitar la comunicación con tus clientes y crear mensajes automatizados para darles la bienvenida, avisar de tu ausencia o crear respuestas rápidas a preguntas frecuentes.

Para hacer uso de la aplicación, sólo necesitas descargarla a través de Google Play Store o Apple App Store, revisar las condiciones del servicio, registrarte, autorizar el acceso a tus contactos y fotos, crear una cuenta y crear tu perfil de empresa.

WhatsApp Web

WhatsApp Web es otra de las versiones de WhatsApp que te permite acceder a la aplicación de mensajería instantánea a través de un navegador, por lo que no es necesario descargar nada y para usarla únicamente necesitas acceder al url: web.whatsapp.com.

Esta es una extensión de tu cuenta original de “Messenger” para poder utilizarla desde la computadora. Los mensajes que envías y recibes se sincronizan con los del teléfono y puedes verlos y responderlos desde cualquier dispositivo.

Entre las diferencias con su versión para celulares encontramos que: no es posible añadir filtros a la fotos, compartir ubicación, hacer llamadas de voz, hacer videollamadas (aunque te enviará a las salas de Facebook Messenger donde sí es posible), crear estados, configurar privacidad o cambio de número, configurar la descarga de archivos automática, añadir contactos ni crear difusión.

Para acceder a ella sólo es necesario teclear el url que te compartimos anteriormente, y escanear el código QR que aparece en la página; para ello abrirás la aplicación desde tu teléfono, seleccionarás los tres puntos de la parte superior derecha y elegirás la opción de WhatsApp Web. Una vez hecho esto, te dará la opción de “vincular un dispositivo”, al tocar el botón se activará automáticamente la cámara para escanear el código qr de la computadora y listo, ya tendrás acceso a la versión Web.

WhatsApp PC

Para hacer uso de esta versión de escritorio, es necesario descargar la aplicación.

Al igual que WhatsApp Web, WhatsApp PC es una versión que te permite enviar y recibir mensajes desde una computadora, con la única diferencia de que la primera se utiliza desde el navegador y para la segunda necesitas descargar una aplicación.

Entre sus ventajas está que funciona como una aplicación independiente, por lo que no dependes de un navegador para poder utilizarla, sin embargo, las funciones, la interfaz e incluso las opciones del menú son las mismas en ambas versiones.

Podrás descargarla desde Microsoft Store, Apple App Store o desde el mismo sitio web de WhatsApp, pero tu computadora deberá de tener un sistema operativo Windows 8.1 o posterior, o macOS 10.10 o posterior.

Si optas por hacerlo desde la página oficial, deberás de descargar el archivo .exe o .dmg. y una vez finalizada la descarga, abre el archivo y sigue las instrucciones para completar la instalación.

