Todo lo que necesitas saber sobre Twitch Prime

Twitch Prime es el regalo de Amazon para los gamers. Y si aún no es miembro, definitivamente deberías serlo, porque hay muchos beneficios y características que no querrás perderte, pero si no estás muy seguro de qué es Twitch Prime, estamos aquí para desglosarlo.

En resumen, es una oferta de cosas gratuitas relacionadas con videojuegos. Pero hay mucho más que eso y aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre Twitch Prime y por qué deberías tenerlo.

Twitch Prime te regala loots

El objetivo principal de Twitch Prime es prepararte con loot para juegos. Los regalos no siempre serán para los videojuegos que todos tienen. Sin embargo, tienden a ser algunos de los títulos más populares, por lo que hay una buena posibilidad de que la mayoría de los miembros encuentren algún uso en las recompensas.

Tampoco se trata solo de los loot drops, aunque es una gran parte de eso también obtienes juegos gratis. Algunas veces son para PC y otras para diferentes plataformas. Solo tienes que volver a consultar de vez en cuando para ver lo que se ofrece.

Los loot drops a veces vienen en forma de obsequios de varios meses. La reciente recompensa para DOOM Eternal, por ejemplo, se extiende durante marzo, abril y mayo. Por lo tanto, los jugadores que forman parte de Twitch Prime recibirán un paquete especial de loot para DOOM Eternal (que se lanzó el viernes 20 de marzo de 2020) para este mes. Además de un loot el próximo mes, y otro el siguiente.

También hay loots continuos para Destiny 2 y Borderlands 3. Como puedes ver, es una membresía que constantemente está devolviendo en términos de elementos en el juego para títulos que se juegan constantemente.

Loots gratuitos Destiny 2 en Twitch Prime.

Juegos gratis

Como se mencionó anteriormente, también obtienes juegos gratis con Twitch Prime cada mes. Actualmente hay cinco juegos disponibles para cualquier miembro: Bomber Crew, Whispers of A Machine, Mugsters, Epistory - Typing Chronicles y Furi.

Estos también están disponibles por tiempo limitado, al igual que el loot drops. Por lo tanto, no querrás perderte mientras estén disponibles sin costo alguno para ti. Incluso si no planeas jugarlos de inmediato, también podrías reclamarlos. Ni siquiera se deben instalar los juegos. Simplemente reclama y si alguna vez decides jugarlos en una fecha posterior, puedes volver a tu biblioteca e instalarlos cuando lo desees desde Twitch Prime.

La oferta actual de juegos solo está disponible de forma gratuita hasta el 1 de abril. Por lo tanto, tiene aproximadamente una semana más para obtenerlos antes del siguiente cambio.

¿En dónde está disponible Twitch Prime?

Twitch Prime está disponible en todo el mundo, excepto en China, India y "territorios embargados". En los países donde se admite Amazon Prime (EE. UU., México, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Austria, España, Japón, Países Bajos, Luxemburgo, Singapur o el Reino Unido), debes tener Amazon Prime para tener también Twitch Prime.

Si no estás en uno de los países mencionados anteriormente, puede suscribirse a Twitch Prime con una suscripción de Prime Video. De cualquier forma que lo juegues, debes tener algo de Amazon Prime.

Twitch Prime es técnicamente gratuito

Twitch Prime es un servicio ofrecido por Amazon, luego de la compra de Twitch por parte de la compañía hace años.

Técnicamente es gratis. Esto se debe a que Twitch Prime se incluye si ya está suscrito a Amazon Prime, lo que significa que tendrá acceso a él junto con su membresía Prime normal. Si aún no eres miembro, Twitch Prime te costará 12.99 dólares al mes si no contratas el plan anual, ya que es lo que cuesta Amazon Prime.

Una vez que te hayas registrado, ingresa a twitch.amazon.com donde podrás vincular tus cuentas. Esto no es más que iniciar sesión tanto en su cuenta de Amazon como en su cuenta de Twitch. ¡Los dos estarán vinculados y obtendrás tus beneficios de Twitch Prime de inmediato! Puedes vincular hasta cuatro cuentas de Twitch a una cuenta Prime, pero solo obtienes una suscripción mensual de canal gratuito entre ellas.

Además de los juegos gratuitos y loots gratuitos en el juego, ser miembro de Twitch Prime significa que también tienes acceso a envío gratuito de dos días y un día (cuando corresponda) en pedidos de Amazon. Además obtienes acceso a música, películas y programas de TV gratuitos a través de Prime Music y Prime Video.

Experiencia de visualización sin publicidad en Twitch.

Suscripción gratuita al canal Twitch cada 30 días para apoyar a sus transmisores favoritos.

Acceso de miembros al contenido gratuito del juego.

Ahorros exclusivos para miembros en juegos físicos de Amazon.

Emoticones exclusivos.

Opciones de color de chat ampliadas.

Insignia de chat principal solo para miembros.

Contenido gratuito en el juego a través de relaciones con socios.

Juegos mensuales gratis.

Suscripción gratuita para Twitch TV todos los meses

Twitch es, más que nada, una plataforma para que los creadores y jugadores compartan su amor por los videojuegos en Internet a través de los streaming.

Una de las formas en que los streamers ganan dinero en Twitch es con donaciones de los espectadores, pero otra forma es a través de una reducción del costo de una suscripción mensual a ese espectador en particular.

Ser miembro de Twitch Prime le permite tener acceso a una suscripción cada mes que puede solicitar a cualquier transmisor que desee. Este es el equivalente de la sub: 4.99 dólares mensuales, ya que hay varios niveles.

Ser suscriptor de un streamer en particular le brinda beneficios como emoji especial para usar en el chat, etc. Aunque es diferente para cada creador de contenido, ya que el streamer establece las recompensas.

Esto también ayuda al streamer porque les pagan una parte de cada costo de suscripción, de manera que, el transmisor recibe un pago adicional. Si te gusta ver transmisiones de videojuegos, esta es una pequeña y agradable forma de mostrarle aprecio a tu streamer favorito por el contenido que publican.

Usa una prueba gratuita de Twitch Prime

La mejor parte de Twitch Prime si eres un miembro nuevo es que obtienes una prueba gratuita. También obtendrás una versión de prueba gratuita de Amazon Prime y todo lo demás que viene consigo.

Ya que todo es básicamente un paquete de ofertas, eso es lo que le da a Twitch Prime un gran valor. Realmente obtienes mucho por un precio mensual asequible que se recupera después de uno o dos meses de usar los servicios de Amazon.

La prueba dura treinta días completos para que puedas probar todo durante un mes y ver si te gusta. Si el servicio no es lo tuyo, simplemente puedes cancelarlo justo antes de que termine el mes gratis.

Por supuesto, si eres un gamer no vas a querer cancelar. Debido a que más allá de Twitch Prime y todos los increíbles juegos y loots gratuitos que obtienes, también se añade el envío gratis de juegos y cosas relacionadas que compras en Amazon.

¿Estás esperando un próximo lanzamiento y acabas de pedir tu copia física en Amazon? Excelente. Ser miembro de Twitch Prime significa que obtendrás envío gratis de uno o dos días (cuando corresponda) en ese videojuego. En muchos casos, Amazon también intenta asegurarse de que los jugadores reciban sus copias el día del lanzamiento para que pueda comenzar a jugar de inmediato.

Twitch Prime y Twitch Turbo

Si has estado pagando por Twitch Turbo, debes cancelarlo de inmediato si activas Twitch Prime. Los beneficios de Turbo se incluyen en Prime, solo obtienes un banner diferente en tu página. Si has estado pagando por ambos, Amazon te reembolsará tus pagos recientes de Turbo por un tiempo limitado abriendo un ticket de soporte.

Puedes mantener los juegos y loot para siempre

Los juegos gratuitos y el loot obtenido de Twitch Prime son tuyos para que los guardes para siempre. Incluso si dejas de ser miembro de Twitch Prime más adelante.

Esto no es como PlayStation Plus o Stadia Pro, donde pierdes el acceso a esos juegos gratuitos que formaban parte del servicio hasta que te vuelves a suscribir. Siempre los tendrás para jugar. Aunque seguramente querrás instalarlos todos antes de cortar la membresía (si alguna vez decides hacerlo).

Si no los instalas, lo que debe hacerse a través de la aplicación de escritorio Twitch Prime, no tendrás la oportunidad de asegurarlos a menos que te vuelvas a suscribir. Sin embargo, si los instalas primero, nunca perderás el acceso.

El loot en el juego en muchos casos funciona de la misma manera. Una vez que lo reclames, es tuyo para que lo guardes. La única cosa a la que debes prestar atención es que esto es una especie de caso por caso. Algunos loots de Twitch Prime solo estarán disponibles por un tiempo limitado.

Este ha sido el caso de los loots para juegos como PUBG MOBILE y otros juegos populares. Por lo tanto, asegúrate de verificar los detalles del juego para el que estás reclamando el loot.

Lo último que deseas es reclamar un loot y no usarlo antes de que desapareca porque, ¿dónde está lo divertido en eso? En general, si juegas videojuegos, entonces Twitch Prime es un servicio imprescindible para ti.