Todos en algún momento hemos escuchado la palabra WhatsApp y de hecho en algún punto usamos la aplicación, pero sabías que hay varios tipos de WhatsApp.

Actualmente la aplicación de mensajería instantánea original y que se usa mundialmente se llama WhatsApp Messenger, y se usa la versión 2.21.6.17, pero este no es el único tipo de WhatsApp, por lo que en La Verdad Noticias te hablaremos de cuántos tipos existen.

Antes de conocerlos, tenemos que saber que WhatsApp es una aplicación para teléfonos móviles de última generación, como se recordará, hace poco se informó que la aplicación ya no podría ser usada en algunos teléfonos.

WhatsApp es gratuita y funciona con diversos sistemas operativos de teléfono, también puede aprovechar el wifi y los datos de celulares para hacer llamadas personales o grupales.

Tipos de WhatsApp

Whatsapp original o WhatsApp Messenger

Como se mencionó en un principio, la última versión de WhatsApp original es la 2.21.6.17, este tipo permite además del chat de texto, enviar fotografías, audio y vídeos, acceso directo a llamadas de WhatsApp, o incluso videollamadas, que se transmiten por internet y pueden, o bien salir gratis si estamos conectados a una wifi, o consumir datos.

Whatsapp Web

Es la versión de escritorio de WhatsApp Messenger, en este caso es una extensión de la aplicación instalada en el teléfono móvil la cual necesariamente tiene que estar conectada a Wifi, pero bajo unos trucos esto puede cambiar.

Whatsapp Plus

Se trata de uno de los tipos de WhatsApp que existen, pero en este caso incluye varias funcionalidades añadidas como la multitud de temas y fondos, la gran cantidad de emoticonos imposibles de encontrar en la versión original.

Pero WhatsApp Plus es una APK nativa de WhatsApp, con hojas de estilo modificadas. Por lo demás, todos los mensajes y demás información se canalizan a través de los servidores de WhatsApp, por lo que el sistema de encriptación técnicamente es el mismo.

YoWhatsApp (YoWA)

Bastante similar al WhatsApp Messenger original pero YoWhatsApp es otra gran aplicación mod en el que se puede ejecutar cuentas triples de WhatsApp en el mismo dispositivo. Incluso puedes personalizarlo de acuerdo con tus necesidades.

Uno de los tipos de WhatsApp ofrece un estilo de burbujas de chat y ticks azules.

Whatsapp plus versión Jimods

Ahora toca hablar uno de los tipos de WhatsApp menos conocidos, “WhatsApp+ JiMODs (JTWhatsApp)” este tiene funciones extras a la versión tradicional permitiendo incluso el uso de dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono Android.

Tiene decenas de temas para personalizar, cambia los colores, los iconos, los tamaños y básicamente cualquier otro elemento y es compatible con mayor número de formatos de archivo: PDF, XLS, TXT, DOC, PPT, VCARD, XLSX, RTF, DOCX, PPTX, ZIP, etc.

Whatsapp Plus JimTechs Edition

WhatsApp + JiMODs v8.85 Ediciones Jimtechs es una aplicación de mensajería gratuita disponible solo para el sistema Android. Esta aplicación funciona en la conexión a Internet de su teléfono diferente: 4G, 3G, 2G, EDGE y WiFi.

Además de eso, te permite enviar mensajes y llamar a tus amigos y familiares sin ningún costo adicional e incluye las funciones de WhatsApp plus.

Fouad WhatsApp

Este fue diseñado y desarrollado por Fouad Mokdad, este es otro interesante Mod de WhatsApp, para quienes aman el un diseño atractivo, porque muchas de sus funciones son de personalización, temas y otras opciones de privacidad.

Puede bloquear la pantalla de inicio dentro de su aplicación WhatsApp fouad, que también está disponible con huellas digitales.

GBWhatsApp

GBWhatsApp es uno de lo stipos de WhatsApp más populares pero sigue siendo un terreno elevado para la mayoría de los usuarios. La aplicación es limpia y fácil de usar. De hecho, puedes estar seguro de una gran privacidad y seguridad.

¿Qué versión de WhatsApp es mejor?

Evidentemente la mejor opción de todos los tipos de WhatsApp siempre será la aplicación original, WhatsApp Messenger, sin embargo analizando las características y opciones que las otras aplicaciones ofrecen, Whatsapp plus versión Jimods sería la primera opción, ya que además de sus funciones usarla no llevaría a ser bloqueado por la compañía de WhatsApp.

Como segunda opción, en caso de no querer usar la APK más famosa, WhatsApp Plus, sería Whatsapp Plus JimTechs Edition, tiene un buen diseño y es capaz de funcionar con 4G, 3G, 2G, EDGE y WiFi.

