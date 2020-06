TikTok tiene un algoritmo que te recomienda videos ¿Sabes cómo funciona?

Al igual que muchas plataformas y aplicaciones de redes sociales, las fuentes de TikTok se crean utilizando un algoritmo para recomendar que utiliza una serie de herramientas y factores para personalizarlo para cada persona. Ahora, Tik Tok ha revelado cómo funciona su feed de recomendaciones, e incluye consejos para personalizar el feed para evitar que se muestren videos aleatorios que podrían no interesarle al usuario.

La plataforma TikTok ofrece videos recomendados por un algoritmo

El algoritmo de recomendación de TikTok se basa en factores de entrada de una manera similar a la de Youtube, es decir, la forma en que las personas interactúan con la aplicación afecta las recomendaciones que se ofrecen, incluida la publicación de un comentario o el seguimiento de una cuenta. Sin embargo, las interacciones del usuario son solo una parte de la ecuación.

TikTok afirma que la información del video y la configuración del dispositivo o la cuenta también tienen un efecto en el feed, y también enfatiza que su sistema de recomendaciones se basa en el contenido, no necesariamente en el creador. TikTok es a menudo aplaudido por su sistema de recomendación; Una vez que se ajusta, la aplicación se convierte en una de las mejores experiencias de desplazamiento.

Algoritmo de recomendación inteligente

Pero el algoritmo de Tik Tok también tiene sus defectos, por ejemplo, las personas a las que solo les gustan los videos de caballos solo pueden ver videos de caballos, lo que también puede ser excluyentes y es posible que la aplicación no muestre videos de las protestas de Black Lives Matter o no recomiende a creadores deshabilitados o extraños, si un usuario no se esfuerza específicamente para ajustar el algoritmo en esa dirección.

TikTok también ha enfrentado críticas de grupos marginados por no recomendar contenido, incluidos los miembros de la comunidad LGBTQ +. Es un problema que YouTube enfrenta habitualmente, y el sitio de videos propiedad de Google se enfrenta actualmente a una demanda después de que varios creadores de LGBTQ + afirmaron que YouTube ocultaba sus videos en modo restringido y no mostraba su contenido en sus recomendaciones. TikTok admitió que había suprimido el contenido de algunos creadores, con la intención de que fuera una solución breve para el acoso escolar.

Algoritmo de TikTok usa diferentes recursos para recomendar videos

Muchos usuarios hambrientos de volverse virales, intentan descubrir cómo jugar TikTok para obtener más vistas y capitalizar las nuevas tendencias, y eso se reduce a alimentar a la herramienta de recomendación algorítmica con diferentes fragmentos de datos para promover videos que podrían no aparecer de forma natural por sí mismos. Ahora, TikTok está bajando un poco más el telón para darles a las personas la oportunidad de hacerlo ellos mismos.