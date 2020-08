TikTok se defenderá con una demanda contra el decreto de EE UU que la prohíbe

TikTok presentará el lunes un recurso legal para defenderse del decreto presidencial estadounidense, que prohíbe las operaciones con la popular app de videos cortos y su matriz de origen chino, ByteDance.

El presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva desde el 14 de agosto en la que otorgaba a ByteDance 90 días para terminar con las operaciones de la compañía en Estados Unidos, prohibiendo así a TikTok.

Por su parte, ByteDance ha seguido adelante en las conversaciones con los que podrían ser los próximos dueños de TikTok, entre los que encontramos a Microsoft Corp y Oracle, además de que algunos de los actuales inversores estadounidenses de ByteDance también podrían unirse al comprador final.

El recurso legal de TikTok se enfoca a un decreto anterior emitido el 6 de agosto, el cual ordenaba al Secretario de Comercio que elaborara una lista de operaciones que involucran a ByteDance, por lo que TikTok planteará que la orden ejecutiva del 6 de agosto la priva del debido proceso a la par de que en un futuro podría desafiar el estatus de amenaza a la seguridad nacional dado por la Casa Blanca.

ByteDance demandará por no estar de acuerdo con la prohibición de TikTok en Estados Unidos

ByteDance está en desacuerdo con Estados Unidos

El recurso legal interpuesto por TikTok no protegería a ByteDance de tener que vender la app, ya que no podría aplicarse a la orden del 14 de agosto sobre la venta de TikTok, que no está sujeta a revisión judicial.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos mostró su apoyo a Oracle para la adquisición de las operaciones en su país, al indicar que Oracle es una gran compañía y que su dueño es un tipo fabuloso, una persona fabulosa, por lo que considera que la empresa sería la entidad que podría hacerse cargo de la situación actual con TikTok.

TE PUEDE INTERESAR: Parte de TikTok podría llegar a manos de Microsoft para evitar la prohibición

Queda esperar para conocer la estrategia que planea utilizar TikTok y si tiene algún as bajo la manga que le ampare de tener que ser considerada como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.