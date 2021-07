TikTok llega a Microsoft Store para Windows 10 y 11; así puedes descargar la app.

La llegada de aplicaciones para Android al nuevo Sistema Operativo de Microsoft es una de las cosas que llamaron poderosamente la atención de los usuarios desde el anuncio de Windows 11. Entre las aplicaciones, resaltaron algunas hasta entonces exclusivas de smartphone como TikTok, para ver videos de hasta tres minutos en las próximas semanas o Kindle Reader.

Durante la presentación, se pudo ver cómo las aplicaciones abren en el nuevo SO, todavía no disponible para el público en general en ventanas emergentes con resolución de pantalla de teléfono flotando por la pantalla de las computadoras; no obstante, TikTok se adelantó y ya está en la Microsoft Store.

A lo anterior se suma la nueva iniciativa de TikTok por aumentar el tiempo de duración de los videos cortos, que ahora es de hasta 3 minutos cuando era de 60 segundos, algo que ayudará a los creadores de contenido interesados en saber cada vez más sobre un tema en la plataforma.

¿Cómo descargo TikTok para Windows?

TikTok llega a la Microsoft Store para Windows 10 y 11.

Descargar TikTok en tu PC Windows es rápido y gratuito, La Verdad Noticias te informa sobre los pasos que tendrás que seguir, y en cuestión de dos minutos estarás viendo los populares videos cortos como si se tratara de tu teléfono móvil.

Arranca tu Sistema Windows e inicia sesión Ve a la aplicación de Microsoft Store, la puedes hallar presionando la tecla Windows Una ventana se abrirá, da click en Buscar en la esquina superior derecha y busca TikTok Selecciona la opción que sólo se llame TikTok y cuyo precio sea gratuito Una vez leída la información de la aplicación, da click en Obtener y luego en Instalar La descarga es veloz ya que no ocupa mucho espacio, ahora da click en Iniciar

Eso es todo, ahora estás listo para acceder a TikTok desde tu escritorio de forma rápida y sencilla; podrás utilizar la aplicación así no hayas iniciado sesión, pero no podrás comentar ni dar likes.

¿Cuándo se lanza Windows 11?

¿Cuándo se lanza Windows 11?

A pesar de que más de uno espera la actualización de Microsoft para llevar su computadora a la siguiente generación de software, lamentablemente todavía no existe fecha oficial de lanzamiento; únicamente se sabe que será a finales de año.

Es de recordar que Microsoft quitará el soporte de Windows 10 en 2025, por lo que deberás estar atento y no tardar demasiado en actualizar, lo que será totalmente gratis para los clientes que tengan versiones oficiales en regla.

