TikTok explica cómo funciona el sistema de recomendación 'For You'

Abra la aplicación de video de formato corto TikTok y se encontrará con una secuencia de videos populares, adaptados a sus propios intereses. Pero cuando su amigo inicie TikTok en su propio teléfono, verá algo diferente. TikTok llama a este flujo principal de contenido el feed "Para usted" debido a cómo está personalizado para el usuario individual. Pero cómo funcionaba el sistema de recomendación detrás de escena era algo desconocido, hasta ahora. Hoy, la compañía detalló los factores que contribuyen al feed For You, así como también cómo se ponderan para cada usuario individual.

También explica qué está haciendo para garantizar que el sistema no esté creando burbujas de filtro, es decir, un feed donde se le presenta una secuencia homogénea de videos. Al igual que muchos sistemas de recomendación, el feed For You de TikTok funciona con la entrada del usuario.

En su caso, la aplicación tiene en cuenta los videos que le gustan o comparten, las cuentas que sigue, los comentarios que publica y el contenido que crea para ayudar a determinar sus intereses. Además, el sistema de recomendación tendrá en cuenta la información del video, como los subtítulos, los sonidos y los hashtags asociados con el contenido que le gusta.

TikTok explica cómo funciona el sistema de recomendación 'For You'

En menor medida, también usará la información de configuración de su dispositivo y cuenta, como su preferencia de idioma, configuración de país y tipo de dispositivo. Pero TikTok dice que estos factores reciben menos peso en el sistema de recomendación en comparación con otros, porque están más enfocados en asegurarse de que el sistema esté optimizado para el rendimiento.

Otras señales también contribuyen a la comprensión de TikTok de lo que le gusta a un usuario. Por ejemplo, si un usuario mira un video más largo de principio a fin, se considera un fuerte indicador de interés. Esto tendría un mayor peso que una señal más débil, como si el espectador y el afiche fueran del mismo país.

TikTok también confirma que es probable que un video reciba más vistas si lo publica una cuenta que tiene más seguidores, simplemente porque esa cuenta tiene una mayor base de espectadores. Pero agrega que ni el conteo de seguidores ni si la cuenta ha tenido videos de alto rendimiento en el pasado se consideran factores directos en su sistema de recomendaciones.

Eso parece indicar que los principales usuarios de TikTok con alcance masivo (cuentas como charli d'amelio, addison rae, Zach King, Loren Gray, Riyaz, Spencer X, BabyAriel y otros) no tienen garantizado que lleguen a la página For You de cada usuario , incluso si ese usuario los sigue.

A medida que continúe usando TikTok, el sistema tiene en cuenta sus gustos e intereses cambiantes, incluso observando cuándo decide seguir nuevas cuentas o explorar hashtags, sonidos, efectos y temas de tendencias en su pestaña Descubrir. Todo esto adaptará aún más su experiencia TikTok.

TikTok explica cómo funciona el sistema de recomendación 'For You'

Los usuarios también pueden señalar a TikTok sus gustos y disgustos más explícitos con una pulsación larga, donde pueden agregar un video a sus favoritos o marcarlo como "No interesado".

Categorías de interés en TikTok

Por supuesto, como cualquier aplicación alimentada por la entrada y las señales del usuario, TikTok tiene que encontrar una manera de superar el problema del arranque en frío. En el primer lanzamiento de la aplicación, no sabe qué tipo de contenido le gusta a un individuo. Para abordar esto, pide a los nuevos usuarios que seleccionen categorías de interés, como mascotas o viajes, para ayudar a adaptar las recomendaciones iniciales. Si los usuarios no optan por seleccionar categorías, TikTok muestra una fuente general de videos populares hasta que tenga más información. Una vez que obtenga su primer conjunto de me gusta, comentarios y repeticiones, TikTok comenzará a iniciar una ronda temprana de recomendaciones.

TikTok dice que también entiende que atender demasiado al gusto personal de alguien puede conducir al desarrollo de una experiencia limitada, conocida como "burbuja de filtro". Eso puede conducir a una "secuencia de videos cada vez más homogénea", dice, y es una preocupación que se toma en serio.

Hace un par de años, un informe de VICE indicó que TikTok aún no había superado este desafío. Un reportero entrenó a TikTok para mostrar contenido de supremacista blanco siguiendo a un cierto conjunto de creadores, buscando hashtags relacionados y haciendo clic en "me gusta'' solo en videos que coinciden con este "interés". El fracaso de TikTok fue más que solo una moderación: también fue una indicación de que un usuario dedicado podría crear una versión de la aplicación llena de contenido odioso, si ese era su objetivo.

Hoy, TikTok dice que está trabajando en formas de mantener diversa y fresca la página For You de un usuario. Eso significa eliminar contenido repetitivo, contenido duplicado, contenido que ha visto antes y spam. Pero también significa asegurarse de no ver dos videos seguidos del mismo creador o con el mismo sonido. Por razones de seguridad, la aplicación tampoco recomendará videos que algunos puedan encontrar impactantes, como un procedimiento médico o el consumo de productos regulados (incluso si son legales).

Además, TikTok agregará videos a su feed For You en momentos que no parecen ser relevantes para sus intereses expresados o han acumulado una gran cantidad de me gusta. Esto es parte de sus intentos de agregar diversidad, al dar a los usuarios la oportunidad de tropezar con nuevas categorías de contenido y nuevos creadores, y permitirles "experimentar nuevas perspectivas e ideas", dice la compañía.

Este es un problema que Facebook, Instagram y YouTube no han abordado bien. Sus algoritmos a menudo lo mantienen en su propia cámara de eco, resaltando más del mismo tipo de contenido que le ha gustado anteriormente, o incluso empujándolo a puntos de vista más extremistas con el tiempo.

TikTok explica cómo funciona el sistema de recomendación 'For You'

TikTok dice que sabe que esto es una desventaja de la personalización.

Al ofrecer diferentes videos de vez en cuando, el sistema también puede tener una mejor idea de lo que es popular entre una amplia gama de audiencias para ayudar a proporcionar a otros usuarios de TikTok una gran experiencia también, dice la compañía en una publicación de blog. Nuestro objetivo es encontrar el equilibrio entre sugerir contenido que sea relevante para usted y al mismo tiempo ayudarlo a encontrar contenido y creadores que lo alienten a explorar experiencias que de otro modo no vería.

La divulgación sobre cómo funciona el algoritmo llega en un momento en que las principales empresas tecnológicas de EE. UU. Se enfrentan a investigaciones antimonopolio en EE. UU. Y la UE, y TikTok específicamente ha estado bajo revisión del Congreso de EE. UU. Por sus vínculos con China. En las últimas semanas, TikTok y otras aplicaciones chinas también han sido objeto de críticas en la India, debido a problemas relacionados con una disputa fronteriza que ha llevado a algunos funcionarios indios a solicitar el bloqueo de las aplicaciones.

TE PUEDE INTERESAR: TikTok no permite el acceso de sus empleados a datos personales

TikTok ha estado trabajando constantemente para cambiar su percepción en los Estados Unidos formando un Consejo Asesor de Contenido y abriendo una instalación de LA, el Centro de Transparencia TikTok, donde los expertos externos pueden ver el código fuente de TikTok y ver las prácticas de moderación de TikTok en acción de primera mano.