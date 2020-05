TikTok destrona a Instagram entre los más jóvenes durante cuarentena

De acuerdo a un estudio realizado por la plataforma Qustodio sobre el comportamiento y uso de internet por parte de los menores de edad en el último año, incluyendo los meses de la pandemia, ha mostrado que los usuarios españoles más jóvenes han dejado la que hasta ahora era su red social favorita, Instagram, para poner toda su atención a TikTok, plataforma a la que invierten casi el mismo tiempo que a YouTube -al día, 71 minutos frente a 75 minutos respectivamente-.

No cabe duda que el coronavirus ha cambiado nuestro comportamiento y nuestra manera de relacionarnos. Podría ser el hecho de que no podemos estar cerca los unos de los otros lo que haya causado que querramos mostrarnos más al mundo y, por esto, la popularidad de TikTok haya crecido significativamente. También esta la posibilidad de que los jóvenes y no tan jóvenes se hayan sumado por aburrimiento.

TikTok ha crecido asombrosamente

El hecho es que la red social china ha venido arrasando desde hace unos meses. En general, durante la cuarentena el uso de internet ha incrementado un 60% en las naciones de la OCDE, asegura esta. Aunque esto resulta más escandaloso en el caso particular de los menores, pues de acuerdo al mencionado estudio Qustodio, la actividad online entre ellos incrementó un 180% solo en la primera semana luego del cierre de los colegios.

El estudio contempla el análisis de los hábitos online anónimos de 60 mil familias voluntarias con hijos entre 4 y 15 años de edad, en las zonas de Esapaña, Reino Unido y EE.UU. y desde febrero de 2019 hasta abril 2020, y se centra en cuatro categorías de apps móviles: video online, redes sociales, videojuegos y educación.

"Si hablamos de video online, YouTube sigue siendo el Rey", asegura el informe. Las cifras lo respaldan: 7 de cada 10 niños usan la popular plataforma, siendo la segunda preferida para mirar videos en el televisor, luego de Netflix. De acuerdo a Qustodio, "el consumo de videos en YouTube entre los menores ha aumentado un 50% de media desde mayo de 2019".

TikTok deja a Instagram en segundo lugar

TE PUEDE INTERESAR: TikTok: Cómo puedo borrar mis videos de la app

TikTok está imparable

En cuanto a las redes sociales por parte de los menores, observamos que hasta febrero de 2020, en el top 3 estaban Instagram, TikTok y Snapchat, seguidos de Facebook y Pinterest. No obstante, en plena pandemia, TikTok ha llegar al primer puesto en cuanto a número de seguidores en los tres países -su tiempo de uso en todos los mercados casi se ha duplicado en solo 9 meses-, colocando a Instagram en segundo lugar.