TikTok: El Botón secreto ‘heating’ para volver viral a cualquiera

La sección ‘For You’ de TikTok desde el origen de la red social se presume como un feed personalizado clasificado por un algoritmo que predice tus intereses en función de tu comportamiento en la aplicación.

Pero de acuerdo con una investigación del medio especializado, Forbes, esa no sería la única razón ya que a través de seis empleados actuales y anteriores de la empresa matriz de la aplicación, ByteDance, así como documentos internos y comunicaciones revelarían que el personal también selecciona en secreto videos específicos y potencia su distribución.

“La función de calentamiento (o heating) se refiere a impulsar los videos en el feed For You a través de la intervención de la operación para lograr una cierta cantidad de vistas de video”, asegura Forbes citando un documento interno de TikTok titulado MINT Heating Playbook.

2 por ciento de las visualizaciones totales de TikTok serían del ‘Heating’

La cita del documento explica que “Las visualizaciones totales de video de los videos ‘calientes’ representan una gran parte de las visualizaciones totales diarias de video, alrededor del 1-2%, lo que puede tener un impacto significativo en las métricas principales generales”.

Esto nunca ha sido revelado públicamente por la red social, y si bien todos los gigantes tecnológicos se involucran en cierta medida en amplificar publicaciones específicas para sus usuarios, generalmente etiquetan claramente cuando lo hacen.

TikTok habría beneficiado a influencers en específico

Las fuentes que citan aseguraron que TikTok habitualmente usa esta herramienta.

Esto se podría entender que el ‘calentamiento’ ha beneficiado potencialmente a algunas personas influyentes y marcas, aquellas con las que TikTok ha buscado relaciones comerciales, a expensas de otras con las que no lo ha hecho.

El ‘calentamiento’ o ‘heating’ también revela que, al menos a veces, los videos en la página For You no están allí porque TikTok cree que te gustarán; en cambio, están allí porque TikTok quiere que una marca o creador en particular obtenga más vistas. Y sin etiquetas, como las que se usan para anuncios y contenido patrocinado, es imposible saber cuál es cuál.

Las fuentes de TikTok le aseguraron al medio estadounidense que estaban al tanto de casos en los que los empleados usaron la calefacción de manera inadecuada; uno dijo que se sabe que los empleados calientan sus propias cuentas o las de sus cónyuges en violación de la política de la empresa.

