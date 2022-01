TikTok: ¿Cómo ver los “Me gusta” de otros usuarios?

Muchos se han preguntado si es posible ver los video a los que otros usuarios les han dado “Me gusta” en TikTok y aunque parezca difícil de creer esto sí es posible, y en La Verdad Noticias te revelamos cómo hacerlo.

Primero es importante saber que el sistema de “Me gusta” es una parte integral del porqué la plataforma funciona con tanto éxito. Por lo tanto, aunque un usuario no siempre puede ver los gustos de los demás, aún existen.

Debido a esto, el sistema de "Me gusta" es una parte importante de la experiencia de la red social. El algoritmo de la aplicación es muy bueno para brindarles a los usuarios contenido que cree que les gustará, así es cómo funciona el sistema de recomendación.

Sin embargo, en 2019, la app realizó algunos cambios e introdujo una opción para que los usuarios ocultaran sus “Me gusta” a otros usuarios de la plataforma, pese a ello aún es posible verlo y aquí te revelamos cómo puedes hacerlo.

¿Cómo ver los "Me gusta" de otros usuarios?

Es posible ver los “Me gusta” de otros usuarios.

Cuando entras el perfil de una persona verás opciones como: los videos publicados, los borradores y los videos que le gustan a esa personas, pero esta última sección generalmente no la podrás ver porque está bloqueada por el dueño de la cuenta. Sin embargo, existe un truco con la versión Beta de la aplicación que permite conocer esa información.

Abre la aplicación Beta

ve al perfil del usuario

Pulsa en el botón Seguir y luego la campanita que aparece arriba y a la derecha de su nombre.

Ahora aparece la opción llamada Ajuste de notificaciones LIVE.

Activar la opción “Recibe todas las notificaciones LIVE”.

Entra de nuevo al perfil de usuario y selecciona el corazón que está abajo a la derecha sobre los vídeos publicados.

Aparecerá el mensaje “Los vídeos que le gustan a este usuario son privados”.

Pulsa en el “feed” de vídeos del usuario está a la izquierda del corazón.

Da click en el icono de usuario para dejar de seguirlo

Síguele de nuevo y vuelve a la categoría de los vídeos que le gustan.

Ahora podrás ver los videos que le gustan a dicho usuario.

¿Cómo eliminar los me gusta de TikTok?

Puedes quitarle tus "Me gusta" a los videos

Para quitar el “Me gusta” a un video de TikTok que te había gustado antes solo debes regresar a él y pulsar el icono de Corazón para quitar el me gusta. El corazón cambiará de rojo a blanco. Nota: Si no te gusta un video, puedes mantenerlo pulsado y luego seleccionar No me interesa para que se te muestren menos videos como este.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!