Tik Tok eliminará videos si tienes mala apariencia, según investigación

En la actualidad la red social Tik Tok se encuentra siendo el centro de la atención, debido a que una investigación del medio británico The Intercept, la plataforma ha dado la instrucción a sus empleados de que borren los videos de usuarios que, en su opinión, luzcan demasiado feos, pobres o gordos.

A pesar de ser la aplicación más popular entre los jóvenes actualmente, se sabe que tiene estrictas reglas de publicación, no obstante, el anuncio de estos criterios ha puesto a Tik Tok en una grande polémica siendo ya calificada de discriminatoria.

Los documentos revelados por el medio británico explican la forma en que Tik Tok procede para la elección de los videos, la cual ha sido calificada de "poco ética", de acuerdo a información de Intercept.

Según el relato de ese medio, la empresa dio instrucciones para que sus trabajadores elijan los mejores videos para el apartado del feed For You, no obstante, la polémica ha aparecido en torno a los criterios para hacer mencionada selección.

Según la investigación, la instrucción se refiere a que se eliminen, de forma inmediata, los videos de usuarios con "una forma corporal anormal", y es que de acuerdo a la plataforma "si la apariencia del personaje no es buena, el video será mucho menos atractivo y no merece la pena recomendarlo a nuevos usuarios".

Durante una entrevista para The Guardian, un portavoz de la red social, contestó a estas acusaciones y señaló que la app realiza este tipo de prácticas para que los usuarios no "se burlen" de personas que no tienen, desde su perspectiva, con la mejor apariencia.

