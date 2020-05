Tik Tok: Así puedes hacer videos con canciones y diálogos

Tik Tok es una red social que ha sabido moverse en el mundo digital, pues para su creación ha adoptado mezcla del concepto de Twitter de contenido corto con el concepto de Snapchat y YouTube de realizar videos y crear una mini historia. Debido a la situación que se vive hoy en día en el mundo la plataforma ha tenido un crecimiento sorprendente.

Agregar canciones a mis videos de Tik Tok

Si quieres añadir una canción en tu video de Tik Tok, lo primero que debes hacer ya estando dentro de la app, es buscar el icono de '+' en la parte inferior. Al presionarlo se abrirá la interfaz de crear nuevo video. Selecciona si quieres un video de 15 o 60 segundos. Ahora en la parte superior verás el icono de 'Sonido'.

Cuando lo presiones te saldrá todo el catálogo de canciones y sonidos que Tik Tok te ofrece para agregar a tus videos. Si te diriges hasta abajo vas a encontrar la sección de canciones 'Viral/Trending', y si le das clic al al apartado de 'Todo' ubico a lado de la palabra 'Trending', encontrarás todos los temas que en ese momento son los más utilizados y virales.

Utilizar una canción propia

El usuario también cuenta con la opción de añadir una canción propia o sonido que tengas guardado en tu smartphone. Solo debes pulsar 'Añadir un Sonido/Add a Sound' y entrarás en el catálogo sonoro de la aplicación, busca arriba a la izquierda el comando 'My Sound/Mi Sonido'. Presiona y podrás utilizar cualquier archivo de audio que tengas en el celular, pero como advierte Tik Tok "que no tengan propiedad intelectual de otra persona".

Utilizar una canción de otro video Tik Tok

Seguramente has visto algún video en Tik Tok donde la canción te ha llamado la atención y quieres también usarla. Solo debes poner el video y dirigirte a la esquina inferior derecha donde aparece un icono redondeado. Dale clic y saldrá la ficha del tema musical que está en ese video. Podrás ver todos los videos que han usado esa misma canción. Solo debes buscar el icono de la cámara abajo, el que se lee 'Usa este Sonido', presiónalo y te dirigirá a la interfaz para que grabes tu video con ese tema de fondo.

Recortar video

Abajo del icono de filtros encontrarás la opción de 'Ajustar Clip'. Editaremos de forma no lineal. Cuando lo presiones verás abajo una barra de tiempo que puedes ajustar, por si deseas cortar alguna parte del video que no te gusta.

Doblaje

Si deseas agregar voces adicionales al video que acabas de grabar solo debes pulsar el icono de Voiceover en la misma fila de iconos que están ubicados los filtros y recortes, graba y ajusta un audio de voz para añadirlo en el Tik Tok.

Recorte de audio

Si presionas el icono de la letra musical con las tijeras te saldrá una interfaz que te carga toda la pista musical de la canción seleccionada. Si en vez de utilizar el inicio de esa melodía quieres usar el estribillo, puedes deslizar la barra con el dedo hasta que la canción comience donde lo desees.

Ruido de fondo

Tik Tok es un mini-estudio de edición portátil, y si en dado caso se metió algún sonido de fondo en el video que no deseas tener, puedes encontrar en el icono de Volumen un mezclador de audio en el que puedes reducir el sonido del video que has grabado y subir el de la canción que le has agregado.

Efectos

Cuando termines, encontrarás más iconos abajo para brindarle un toque más personal al video. Agrega más sonidos, efectos de transición, efectos de imagen, texto y/o stickers.