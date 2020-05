Tik Tok: Así puedes eliminar tu cuenta definitivamente

Si quieres dejar de usar para siempre Tik Tok o simplemente una cuenta porque deseas crear una nueva, aquí te decimos paso a paso cómo eliminar tu cuenta incluyendo todos tus datos y el contenido que compartiste. En varias redes sociales como en Facebook este es un movimiento sumamente complicado con muchos pasos y trampas para evitar que lo borres, pero en Tik Tok te dan la opción muy fácil.

Es importante que tomes en cuenta que si borras tu cuenta la vas a perder para siempre. Ya no habrá marcha atrás, ya no podrás tener acceso a todos los videos que habías compartido y no se te reembolsará ninguna compra o gasto que hayas hecho. Lo bueno de esto es que tendrás unos cuantos días para arrepentirte y cancelar el movimiento.

Una vez que completes el proceso y solicites que se elimine tu cuenta, Tik Tok primero la va a desactivar por 30 días. En esos días, tu perfil ya no será público, pero si vuelves a iniciar sesión se reactivará todo y no habrás perdido nada. No obstante, si en esos 30 días no entras a tu cuenta se eliminará definitivamente y de forma permanente.

¿Cómo puedo eliminar mi cuenta de Tik Tok?

Si quieres borrar tu cuenta de Tik Tok, lo primero que debes hacer es ingresar a la app con la cuenta que deseas borrar. Una vez que entras presiona la categoría de Yo que está ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla, esa que tiene el icono de una persona.

Te aparecerá la página de tu perfil, donde podrás editarlo y ver tus publicaciones. En este espacio, ahora presiona en el icono de tres puntos que está situado en la esquina superior derecha de la pantalla, y donde encontrarás los ajustes de la app.

Entrarás al menú de Privacidad y Ajustes, donde podrás seleccionar varias opciones para configurar tu cuenta o configurar la app. En este espacio, tienes que elegir sobre la opción Administrar cuenta que es la primera opción, en el apartado Cuenta de la pantalla.

Una vez que entres a las opciones de Administrar cuenta, podrás escoger cambiar tu contraseña y corre electrónico hasta los dispositivos en los que tienes iniciada la sesión. Deberás pulsar en la opción Eliminar cuenta que está separada de las demás abajo de todo.

Asi borras tu cuenta de Tik Tok

Te llevará a una pantalla en la que para continuar con el proceso te va a solicitar que verifiques tu identidad. Para esto, deberás escribir tu contraseña y presionar el botón Continuar. De esta forma, Tik Tok asegura que solo tú puedas eliminar la cuneta.

Finalmente te aparecerá un aviso en el que te recuerda qué es lo que pasa si confirmas que quieres eliminar tu cuenta. Te informan de lo que perderás, y que tardarán 30 días en eliminarla durante los cuales la cuenta solo será desactivada por si te arrepientes.