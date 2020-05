Tik Tok: Así puedes cambiar tu nombre de usuario

Tik Tok ha presentado un crecimiento asombroso en los últimos tiempos, llegando a ser una aplicación muy importante entre las redes sociales. Si ya te registraste y tienes una cuenta, pero no estás convencido del nombre que escribiste, debes saber que puedes cambiarlo.

¿Alguna vez llegaste a escuchar de Musical.ly? Tik Tok es el antiguo Musical.ly solo que con nuevas funcionalidades y detalles para los usuarios, recibió el cambio de nombre y ahora tiene un nuevo nombre con las novedades integradas, hecho que sucedió unos meses atrás.

La realidad es que registrarse en Tik Tok es sumamente sencillo, así como también borrar la cuenta, un proceso que otras aplicaciones no dejan hacer tan sencillamente. Pero aquí te diremos cómo puedes hacer el cambio de tu nombre de usuario si te registraste con uno que ahora no te convence.

Nombre de usuario de Tik Tok se puede cambiar cada 30 dias

Es importante que sepas que el nombre de usuario de Tik Tok únicamente se puede cambiar cada 30 días, es decir, debes estar completamente seguro del nombre que vas a poner porque estarás obligado a esperar 1 mes para cambiarlo de nuevo.

¿Cómo cambio mi nombre de usuario en Tik Tok?

Una vez que estás enterado de este punto, te decimos paso a paso cómo cambiar el nombre de usuario en Tik Tok:

Ingresa a Tik Tok con tu cuenta y presiona en el último icono de la aplicación en forma de muñeco, que es el apartado de tu perfil.

Presiona en el botón rojo "Editar perfil" y en la segunda opción es donde puedes cambiar el nombre de usuario. Si le echas un ojo, aparece un pequeño mensaje de lo ya comentado de que no podrás cambiarlo de nuevo hasta que hayan pasado 30 días.

Cuando esté listo, solo debes presionar en "Guardar" en la parte superior.

Tik Tok: Asi puedes cambiar tu nombre de usuario

TE PUEDE INTERESAR: Tik Tok: Cómo agregarle texto a mis videos

Así como te das cuenta, es muy sencillo modificar el nombre de usuario en Tik Tok, pero no se recomienda si tienes muchos seguidores y contenidos ya que vas a perder visibilidad ante estos, pero no es un problema si estás empezando y tienes poco tiempo donde todavía no te conocen muchos usuarios.