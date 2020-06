¿Tienes un Android pero siempre has querido usar un Apple Watch? ¡Es Posible!

El smartwatch de Apple ha demostrado ser uno de los mejores wearables de su tipo, y son realmente pocos los dispositivos que pueden hacerle la competencia, ya que la experiencia que ofrece a los usuarios es muy diferente a lo que ofrecen otras marca

El Apple Watch se diseñó para funcionar con iOS

s.

Por desgracia para muchos, el Apple Watch dará esa gran experiencia de uso sólo a los usuarios de iPhone, pero eso no significa que no se pueda conectar con smartphones de Android, aunque eso sí, las funciones se verán bastante reducidas y no parece que esté en los planes de Apple el que eso cambie en un futuro cercano.

Desde la tercera generación del Apple Watch hemos visto cómo poco a poco se ha ido abriendo a nuevas posibilidades, incluso con las propias apps nativas de watchOS, que se han hecho más compatibles con el resto de las apps disponibles para iPhone.

Apple Watch conectado a smartphone Android

Sabemos que Apple diseña sus dispositivos para que funcionen perfectamente entre ellos, pero no necesariamente con los de otros fabricantes, y si bien, podemos conectar el Apple Watch con un smartphone Android, la experiencia no será la misma, ya que ha sido diseñado para complementarse con iOS.

Aún así es posible forzar el enlace entre el Apple Watch y smartphones Android, pero debemos tener en cuenta que sólo será posible si el smartwatch es el que cuenta con la tecnología 4G, y para lograrlo necesitaremos un iPhone.

Lo primero será enlazar el Apple Watch al iPhone, de esta forma ambos dispositivos no sólo se enlazan por bluetooth, también se enlazarán por medio de la línea telefónica, una vez enlazados, tendremos que activar los datos celulares para que ambos dispositivos se comuniquen.

El Apple Watch también se puede conectar a Android

Posterior a esto, el Apple Watch tendrá activos los datos celulares, por lo que cambiaremos la tarjeta SIM al smartphone Android, así el reloj seguirá conectado a la línea telefónica, tendrá acceso a las llamadas y mensajes que lleguen al número telefónico, pero el resto de las notificaciones no serán mostradas, entonces, el reloj estará conectado al smartphone Android pero no contará con todas las funciones propias del smartwatch.