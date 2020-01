Thunderbolt 4, el futuro de la conectividad según Intel

Tiene sólo unos años que la tercera generación Thunderbolt de Intel llegó a los equipos de cómputo y ahora, en el CES 2020 ha anunciado la llegada de la nueva generación, el Thunderbolt 4, el cual presume de duplicar la velocidad de transferencia con respecto a su generación anterior.

Puertos Thunderbolt

Las nuevas generaciones de computadoras Apple cuentan con puertos USB - C, incluso algunos modelo ya no cuentan con ningún otro tipo de puerto incorporado, sin embargo esos puertos USB - C son compatibles con la tecnología Intel Thunderbolt 3, la cual promete transferir hasta 40 Gbps, es decir, cuatro veces más que el USB 3.1.

Thunderbolt 4 podría llegar a 80 Gbps

Intel anunció sus nuevos procesadores, 'Comet Lake', los cuales contarán con potencia que puede llegar a los 5GHz, mismos que muy probablemente sean parte de los componentes de las siguientes generaciones de MacBook Pro, pero además también hizo mención de la nueva generación de su veloz tecnología Thunderbolt.

El vicepresidente ejecutivo de Intel, Gregory Bryant,mencionó el Thunderbolt 4 mientras hablaba de las capacidades de los procesadores "Tiger Lake", aunque los datos que mencionó parecía no coincidir con el resto de la información, porque Bryant aseguró que Thunderbolt 4 superiaría por cuatro la velocidad que ofrece USB 3, lo que ya sucede con el actual Thunderbolt 3.

Aún no se da fecha para la llegada del Thunderbolt 4

Quizás a lo que el vicepresidente de Intel se refería es a que será cuatro veces más veloz que el USB 3.2 Gen 2 x 2, el cual dice llegar a 20 Gbps al usar dos carriles, y si fuera el caso, Thunderbolt 4 sería lograría transferir 80 Gbps, lo que nos hace pensar en que tendría que usar cuatro canales PCI-E 4.0 para conseguirlo. A pesar de lo que se mencionó sobre la cuarta generación de Thunderbolt, Intel no ha dado fecha de lanzamiento oficial, y tampoco se sabe si se lanzará antes que el USB 4.

