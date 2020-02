The division 2 para PS4, Xbox One y PC por 3 dolaritos

Youtube será el medio por el que Ubisoft haga la presentación de Warlords of New York, la expansión de The Division 2, esto a través de una transmisión especial se llevará a cabo en tan sólo unas horas, para aumentar la expectativa y picar la curiosidad de todos aquellos que no se decidieron inicialmente a comprar la segunda entrega del famoso MMoRPG, Ubisoft decidió reducir el precio de The Division 2 para todas las plataformas en las que está disponible.

The Division 2 presenta un buen descuento

Los foros de ResetEra, fueron los primeros en conocer esta información, y gracias al usuario Darknight quien tomó la información y la hizo pública, muchas personas ya han aprovechado el precio de 3 USD para adquirir The Division 2 en versión descargable para Playstation 4, Xbox One y PC.

Esta oferta aplica únicamente al título principal, es decir, las expansiones y DLC’s no estarán incluidas, sin embargo es una gran oportunidad para hacerse de un gran título, The Division 2 ha sido clasificado como uno de los mejores Looter-Shooter , y que a pesar del tiempo y la competencia, existen misiones especiales y eventos activos en la actualidad.

Precio especial para la versión digital

Si vives en Estados Unidos o viajarás pronto, podrías hacerte de una copia física de The Division 2 por un par de dólares más, es decir, pagarías $5 USD por el disco, y sólo podrá ser adquirido en un selecto grupo de tiendas, como es el caso de la cadena GameStop.

Hay que aprovechar cuando los desarrolladores ofrecen juegos gratuitos o jugosos descuentos, muchas veces a causa de que no nos llame la atención un título como ha pasado con The division 2, nos perdemos de experimentar un juego que podría seducirnos y brindarnos muchas horas de juego e incluso volvernos fans de una saga.

Sólo 3 dólares en cualquier plataforma en la que esté disponible

Habrá que darse prisa para comprar The division 2, ya que no se informó por cuánto tiempo estaría disponible, y con la presentación de Warlords of New York en unas horas, podría no durar mucho la oferta.

